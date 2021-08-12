В Киеве владелец сети магазинов применил газовый баллончик к инспектору по парковке. Кличко призвал полицию расследовать инцидент

"Конфликт произошел после того, как инспектор по парковке обнаружил, что антипарковочные столбики с обеих сторон пешеходной зоны возле магазина, оборудованные замками, вынимаются из асфальта. Он вызвал специалистов, которые начали замену поврежденных столбиков. В это время из магазина "Ибис" выбежал владелец сети, набросился на инспектора и применил газовый баллончик. К нему присоединились охранники магазина. Инспектор был вынужден в ответ использовать средство индивидуальной защиты – газовый баллончик, который входит в комплект его снаряжения", – заявил Кличко.

По его словам, городские власти неоднократно получали жалобы на владельцев магазина, которые, "пренебрегая правилами, запускают некоторые автомобили в пешеходную зону, вынимая антипарковочные столбики".

"Хочу подчеркнуть, что правила в городе одинаковы для всех. Сегодня руководство магазина преступило черту и применило физическую силу к инспектору при исполнении им своих служебных обязанностей... Мы ожидаем оперативное расследование полицией инцидента с нападением на инспектора по парковке", – заявил мэр.