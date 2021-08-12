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КИЕВ

В Киеве владелец сети магазинов применил газовый баллончик к инспектору по парковке. Кличко призвал полицию расследовать инцидент

Конфликт произошел на парковке
Конфликт произошел на парковке
Фото: depositphotos.com

В Киеве 11 августа произошел конфликт между парковочным инспектором и владельцем магазина оружия "Ибис". Об этом в Telegram сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Конфликт произошел после того, как инспектор по парковке обнаружил, что антипарковочные столбики с обеих сторон пешеходной зоны возле магазина, оборудованные замками, вынимаются из асфальта. Он вызвал специалистов, которые начали замену поврежденных столбиков. В это время из магазина "Ибис" выбежал владелец сети, набросился на инспектора и применил газовый баллончик. К нему присоединились охранники магазина. Инспектор был вынужден в ответ использовать средство индивидуальной защиты – газовый баллончик, который входит в комплект его снаряжения", – заявил Кличко.

По его словам, городские власти неоднократно получали жалобы на владельцев магазина, которые, "пренебрегая правилами, запускают некоторые автомобили в пешеходную зону, вынимая антипарковочные столбики".

"Хочу подчеркнуть, что правила в городе одинаковы для всех. Сегодня руководство магазина преступило черту и применило физическую силу к инспектору при исполнении им своих служебных обязанностей... Мы ожидаем оперативное расследование полицией инцидента с нападением на инспектора по парковке", – заявил мэр.

Контекст:

В Украине за нарушение правил парковки предусмотрена ответственность по ст. 152.1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Минимальный размер штрафа – двадцатикратный размер от стоимости одного часа услуги по пользованию платной парковки. Парковка на бесплатных паркоместах водителями без льгот, или в местах, где запрещена парковка, наказывается штрафом в 30-кратном размере от стоимости одного часа парковки.

31 марта Кабмин принял постановление об изменениях правил парковок автомобилей. Согласно документу, инспекторы по парковке получили статус уполномоченного лица исполнительного органа местного самоуправления. Также запрещено размещать парковки на тротуарах. 

Теги: Киев, Виталий Кличко, парковка, конфликт
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