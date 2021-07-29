Киев не рассматривает возможность брать деньги за парковку во дворах домов – КГГА

Дмитрий Рахматуллин: Парковку во дворах необходимо упорядочивать так же, как город делает это на подъездах к больницам или возле учебных заведений Фото: kievvlast.com.ua

Рахматуллин отметил, что КГГА в рамках комплексной программы по упорядочению парковки в городе проведет мониторинг придомовых территорий на предмет принадлежности их к объединениям совладельцев многоквартирных домов или жилищно-строительным кооперативам.

"Жители, чья придомовая территория не принадлежит ОСМД или ЖСК, будут об этом проинформированы. Мы предложим им в течение определенного периода оформить участок у дома на баланс ОСМД или ЖСК", – отметил Рахматуллин.

Начальник инспекции пояснил, что во дворах нужно навести порядок с парковкой.

"Парковку во дворах необходимо упорядочивать так же, как город делает это на подъездах к больницам или возле учебных заведений. Хаотичное размещение автомобилей – причем не только жильцов дома, но и работников соседних офисов – мешает проезду как "скорых" и аварийных служб, так и жителям самих домов", – объяснил чиновник.