Антимонопольный комитет оштрафовал “Киевтранспарксервис” на 2,6 млн грн

Речь идет о злоупотреблении монопольным (доминирующим) положением на рынке продажи в Киеве прав на эксплуатацию площадок для парковки транспортных средств.
15 июля 2021 года временная административная коллегия АМКУ признала коммунальное предприятие "Киевтранспарксервис" нарушителем законодательства о защите экономической конкуренции.
По данным комитета, за период с 5 марта 2019 года по 5 января 2021 "Киевтранспарксервис" устанавливал дополнительную оплату для победителей электронных аукционов о передаче в эксплуатацию соответствующих площадок для парковки.
За отказ от заключения указанного договора или от подписания актов приема-передачи таких площадок в эксплуатацию предусматривался штраф.
В комитете также напомнили, что Киевский горсовет определил предприятие единственным оператором по парковке транспортных средств, взысканию парковочного сбора и изготовления абонементных парковочных талонов в Киеве.
Также горсовет поручил КП начать продажу прав на размещение и/или обустройство парковок в столице через электронную систему "ProZorro.Продажи".
КП “Киевтранспарксервис” было создано в 2007 году. Основные виды его деятельности: организация парковок, введение в действие автоматизированной системы оплаты за парковку, выполнение работ по проектированию и строительству наземных и подземных паркингов.
С 1 июля КП "Киевтранспарсервис" установил новые тарифы на парковку: от 35 до 5 грн в час в зависимости от района города.