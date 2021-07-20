Антимонопольный комитет оштрафовал “Киевтранспарксервис” на 2,6 млн грн

АМКУ решил, что “Киевтранспарсервис” злоупотреблял положением на рынке платных парковок Киева Фото: ktps.kyiv.ua.

Речь идет о злоупотреблении монопольным (доминирующим) положением на рынке продажи в Киеве прав на эксплуатацию площадок для парковки транспортных средств.

15 июля 2021 года временная административная коллегия АМКУ признала коммунальное предприятие "Киевтранспарксервис" нарушителем законодательства о защите экономической конкуренции.

По данным комитета, за период с 5 марта 2019 года по 5 января 2021 "Киевтранспарксервис" устанавливал дополнительную оплату для победителей электронных аукционов о передаче в эксплуатацию соответствующих площадок для парковки.

За отказ от заключения указанного договора или от подписания актов приема-передачи таких площадок в эксплуатацию предусматривался штраф.

В комитете также напомнили, что Киевский горсовет определил предприятие единственным оператором по парковке транспортных средств, взысканию парковочного сбора и изготовления абонементных парковочных талонов в Киеве.

Также горсовет поручил КП начать продажу прав на размещение и/или обустройство парковок в столице через электронную систему "ProZorro.Продажи".