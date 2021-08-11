Назначение главой КГГА кого-то, кроме Кличко, – нарушение закона – политолог Голобуцкий

"Как правило, слухи о разделении должностей начинают активнее циркулировать именно тогда, когда уровень поддержки президента падает. Основной проблемой этой манипуляции является то, что она противоречит закону о столице. Конституционный Суд в своем решении от 25 декабря 2003 года четко отметил, что по действующему законодательству, Киевскую горгосадминистрацию может возглавлять только лицо, избранное киевским городским головой. То есть любое другое лицо в должности председателя КГГА, кроме [действующего мэра Киева Виталия] Кличко, будет вне закона", – написал Голобуцкий.

Также он выразил мнение, что отставка Кличко с должности главы КГГА будет "откровенным пренебрежением к киевлянам", поскольку "в отличие от мэра, который имеет прямой мандат доверия от горожан, назначенный глава госадминистрации будет подотчетным и подконтрольным только президенту".

"Для Зеленского вопрос главы КГГА может стать красной линией, за которой уже будет другое отношение к нему и другой уровень доверия. Посмотрим, пересечет ли он эту линию", – заключил политолог.