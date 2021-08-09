Десятки обысков и допросов. ГФС расследует девять уголовных производств в отношении чиновников коммунальных предприятий Киева

В ГФС заявили, что производства в отношении киевских коммунальных предприятий самые резонансные среди тех, которые расследует налоговая милиция Фото: Державна фіскальна служба України / Facebook

Об этом пресс-служба ГФС проинформировала в Facebook 9 августа.

"В текущем году ГФС разоблачила целый пласт злоупотреблений, совершаемых должностными лицами местной власти, какими наносятся многомиллионные убытки местным общинам и государственному бюджету. Такие кейсы есть по многим регионам, наиболее значительные из них обнаружены в Днепропетровской, Черкасской областях и городе Киеве. Наиболее резонансные – уголовные производства, расследуемые налоговой милицией по факту совершения ряда преступлений экономической направленности, в том числе коррупционных, к совершению которых причастны служащие коммунальных предприятий Киевской городской государственной администрации", – говорится в релизе.

Производства в отношении чиновников коммунальных предприятий КГГА открыты по фактам уклонения от уплаты налогов, злоупотребления служебным положением, хищения коммунального имущества и средств, подделки документов при регистрации юридических лиц, а также по факту злоупотребления полномочиями должностным лицом юридического лица частного права.

В ГФС считают, что к совершению преступлений причастны коммунальные предприятия и "субъекты хозяйствования с признаками фиктивности". Им, по данным правоохранителей, выделяли средства из местного бюджета для оказания услуг, проведения работ и закупок в интересах Киева.

"Совершение таких правонарушений без участия заказчиков работ, контролеров качества их выполнения невозможно, поэтому основной версией следствия является совершение преступлений с участием или при молчаливом согласии представителей исполнительного органа Киевского городского совета и КГГА", – сказано в сообщении.

ГФС в рамках расследования провела более 40 обысков, 30 осмотров налоговых адресов предприятий, восемь судебных экспертиз, сотрудники ведомства допросили 75 должностных лиц и сотрудников коммунальных и подрядных коммерческих предприятий.

"О подозрении на этот момент сообщили четырем лицам, в суд направили два эпизода по фактам регистрации фиктивных предприятий, которые якобы принимали участие в выполнении работ по заказу КГГА", – уточнили в ГФС.

В релизе не указаны имена фигурантов, но сообщается, что в одном из производств о подозрении объявили директору коммунального предприятия, которое в течение пяти лет не платило аренду и земельный налог, намеренно не заключая договор аренды земельных участков с КГГА. Ущерб госбюджету оценили в 34 млн грн, местному бюджету – в 22,4 млн грн.

В ГФС сейчас исследуют "степень вины" должностных лиц департамента земельных ресурсов при Киевском горсовете и других должностных лиц Киевского городского совета и КГГА.

На помещение предприятия наложили арест, чтобы обеспечить возмещение причиненного ущерба.

"Кроме уже задокументированных убытков, во время следствия дополнительно выявлены вероятные нарушения в сфере уплаты арендной платы за землю на сумму около 100 млн грн", – добавили в ведомстве.

Еще одно производство касается чиновников "Киевпастранса" и проведения в 2020 году реконструкции трамвайной линии в Деснянском районе Киева. Стоимость работ тогда составила более 82 млн грн, отметили в ГФС.

"Через подрядные фиктивные предприятия документально оформлено выполнение работ в полном объеме, фактически были выполнены лишь частично собственными силами за наличные. Задокументирована фиктивность нескольких подрядных организаций, некоторые компании не находятся по адресу регистрации. По результатам судебной строительно-технической экспертизы установлено завышение стоимости выполнения работ на сумму свыше 13 млн грн", – добавили в ведомстве.