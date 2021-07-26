На мосту Патона снова прорвало теплотрассу. В КГГА объяснили появление "водопада"

Теплотрассу под мостом Патона прорвало четвертый раз за месяц Фото: depositphotos.com

Прорыв образовался в ходе плановых гидравлических испытаний, которые ежегодно проводят в межотопительный период, проинформировала пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Повреждение трубы обнаружили и локализовали сегодня после полудня, потом началась подготовка к ремонту.

"Испытания сетей на гидравлическую прочность предусмотрены правилами подготовки тепловых хозяйств к отопительному периоду. С их помощью выявляют слабые места трубопроводов и проводят ремонтные работы в межотопительный сезон. В прошлом году благодаря гидравлическим испытаниям и ремонтным работам теплосеть под мостом Патона проработала без повреждений самую холодную зиму за последние несколько лет", – добавили в КГГА.

Сегодняшний прорыв как минимум четвертый за месяц. Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" чинила тепломагистраль под мостом Патона 2-го, 11-го, и 21 июля.