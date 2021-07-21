На мосту Патона в Киеве снова прорвало трубу, в Днепр стекает водопад. Видео

Как заявили в пресс-службе КГГА, повреждение трубы обнаружили во время плановых гидравлических испытаний трубопровода в рамках подготовки в отопительному сезону.

Теплосеть, в которой произошел прорыв, была построена в 1962 году, и обеспечивает теплом около 200 жилых домов на Русановке и Березняках, отметили в администрации.

Сейчас поврежденный участок готовят к ремонту с привлечением верхолазов.

Тепломагистраль на мосту Патона прорывает уже в третий раз за месяц – аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" чинила ее 2 июля и 11 июля.