В Киеве под мостом Патона второй раз за месяц прорвало тепломагистраль. Видео

Трубы прорвало в 18.30. Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" локализовала место повреждения. Сейчас идет подготовка к ремонту, который выполнят верхолазы.

В КГГА объяснили, что проведение гидравлических испытаний позволит выявить слабые места трубопровода, отремонтировать поврежденные участки и подготовить теплосеть к нагрузкам в осенне-зимний период.

Видео аварии опубликовал в Facebook "Киев Оперативный".

"Столичные коммунальные службы беспокоятся не только о пешеходах в парках, которым установили освежающие рамки, но и о тех, кто в эту жару вынужден находиться на воде", – сказано в подписи к видео.