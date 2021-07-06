Киевляне будут получать счета за коммуналку с авансом за отопление уже с июля

Оплатить зимнее отопление авансом можно по желанию, это не обязательно, пояснили в КГГА Фото: depositphotos.com

Поясняется, что этот платеж можно будет внести по желанию, тем самым уменьшив нагрузку на свой бюджет зимой. А тепловики за эти авансы смогут заранее закупить газ для следующего отопительного сезона.

"Мы вводим механизм рекомендованного авансового платежа, чтобы уменьшить объемы начислений для людей зимой. Сумма рекомендованного платежа определяется на основе прогнозируемого объема потребления в определенном расчетном периоде. Это около 10 грн за 1 м² отапливаемой площади", – пояснили в КП "Киевтеплоэнерго".

В КГГА напомнили, что "Нафтогаз" изменил условия и цену закупки газа и отменил механизм постоплаты. "Это создает кризисную ситуацию, учитывая отсутствие оборотных средств, ведь потребители платят за предоставленные услуги на условиях последующей оплаты, то есть с отсрочкой в 20 дней после получения услуг", – заявили в администрации.