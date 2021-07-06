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Киевляне будут получать счета за коммуналку с авансом за отопление уже с июля

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Оплатить зимнее отопление авансом можно по желанию, это не обязательно, пояснили в КГГА
Оплатить зимнее отопление авансом можно по желанию, это не обязательно, пояснили в КГГА
Фото: depositphotos.com

В июле в платежках киевлян за коммунальные услуги появится отдельная строка с авансовым платежом за отопление. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Поясняется, что этот платеж можно будет внести по желанию, тем самым уменьшив нагрузку на свой бюджет зимой. А тепловики за эти авансы смогут заранее закупить газ для следующего отопительного сезона.

"Мы вводим механизм рекомендованного авансового платежа, чтобы уменьшить объемы начислений для людей зимой. Сумма рекомендованного платежа определяется на основе прогнозируемого объема потребления в определенном расчетном периоде. Это около 10 грн за 1 м² отапливаемой площади", – пояснили в КП "Киевтеплоэнерго". 

В КГГА напомнили, что "Нафтогаз" изменил условия и цену закупки газа и отменил механизм постоплаты. "Это создает кризисную ситуацию, учитывая отсутствие оборотных средств, ведь потребители платят за предоставленные услуги на условиях последующей оплаты, то есть с отсрочкой в 20 дней после получения услуг", – заявили в администрации.

Контекст:

2 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал появление годовых контрактов с фиксированной ценой на газ во втором квартале 2021 года. Он должен стать следующим шагом после открытия рынка природного газа в августе 2020 года и защитить население от резких колебаний цен, отмечал глава Кабмина.

5 марта Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила постановление о введении годового тарифа для поставщиков с 1 мая 2021-го по 30 апреля 2022 года.

7 апреля НКРЭКУ внесла изменения в правила и типовой договор поставки природного газа. С 1 мая по умолчанию введена годовая цена газа для всех бытовых потребителей. В то же время газсбыты могут предлагать другие коммерческие предложения для бытовых потребителей.

Шмыгаль говорил 18 июня, что несмотря на значительные колебания цен, повышение цены газа в годовом тарифе "Нафтогазу" для населения не предвидится.

Теги: Киев, газ, КГГА, бюджет, отопление, Киевтеплоэнерго, цена на газ
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