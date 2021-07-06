"Удар грузовика". Киевские укоммунальщики объяснили, почему обвалилась часть Берестейского моста

С моста упал кусок бетона на проезжавший внизу автомобиль Фото: КП "Київавтошляхміст" / Facebook

"Повреждение из-за силового удара грузовика. По предварительным данным, обвал защитного слоя бетона и перил произошел из-за чрезмерной нагрузки при ударе. 1 июля в конструкцию путепровода врезался грузовик с газоблоками", – объяснили в организации.

"Силовое воздействие" разрушило бетон в наиболее слабых местах путепровода, сказано в сообщении.

"Киевавтодормост" добавил, что в прошлом году сооружение признали "ограниченно работоспособным". Тогда же был разработан проект "противоаварийных мероприятий". По плану, работы должны начаться в ближайшее время.

"В будущем предусмотрена масштабная реконструкция сооружения с заменой пролетного строения", – уточнили в компании.