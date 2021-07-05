В Киеве обвалилась часть Берестейского моста, кусок бетона упал на грузовик

С моста осыпался защитный слой бетона и обвалилась часть перил, сообщили в КГГА Фото: kyivcity.gov.ua

"Из-за обвала части конструкции Берестейского путепровода патрульные перекрыли под ним движение по левой полосе. Ожидается осложнение движения по проспекту Победы в направлении центральной части города", – говорилось в сообщении.

Позднее формулировка причины в посте была изменена на "обсыпание защитного слоя бетона".

Как пишет "Киев Оперативный", с моста на проезжавший внизу автомобиль "ГАЗель" упал кусок бетона. Обломок пробил лобовое стекло грузовика со стороны пассажира. Никто не пострадал.

По предварительной информации, на мосту произошло осыпание защитного слоя бетона и частей перильного ограждения, сообщили в КГГА. Мост осматривают специалисты КП "Киевавтодормост".

В администрации пообещали, что в ближайшее время на сооружении выполнят первоочередные противоаварийные работы, а в дальнейшем – масштабную реконструкцию, в рамках которой уберут колонны с проезжей части проспекта и "ликвидируют сужение, из-за которого случаются заторы".