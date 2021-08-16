"Вручать подозрения под любым предлогом". Политолог Романенко заявил, что силовики получили команду об атаке на Кличко

Юрий Романенко: После вручения подозрений замам Кличко Зеленский вынесет вопрос о главе КГГА на СНБО и уволит его с должности Фото: hvylya.net

"По моей информации, в Офисе генпрокурора и других органах прошли большие совещания, где дано четкое указание вручать подозрения под любым предлогом ближайшему окружению Кличко – красочно, под камеры, с масками-шоу и наручниками. После вручения подозрений замам Кличко Зеленский вынесет вопрос о главе КГГА на СНБО и уволит его с должности. Также там потребуют от Рады оперативно принять закон о столице – в нем полномочия мэра будут переданы главе КГГА", – написал эксперт.

Он считает, что президенту важно уволить Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации до визита в Украину канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

"Вопрос для Зеленского успеть снять Кличко до приезда фрау Меркель особенно принципиальный, ведь большая вероятность, что Меркель встретится в Киеве и с Кличко. Поэтому в духе любимых шоу Зеленский, которому силовики доложили о ситуации в столице, принимает решение снять Кличко с должности КГГА и назначить своего человека. Срочно! Незаконно? Абсолютно. Но тут он страхуется коллективным решением СНБО, которое проводило и не такие беспредельные вещи без суда и следствия", – заявил Юрий Романенко.