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"Вручать подозрения под любым предлогом". Политолог Романенко заявил, что силовики получили команду об атаке на Кличко

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Юрий Романенко: После вручения подозрений замам Кличко Зеленский вынесет вопрос о главе КГГА на СНБО и уволит его с должности
Юрий Романенко: После вручения подозрений замам Кличко Зеленский вынесет вопрос о главе КГГА на СНБО и уволит его с должности
Фото: hvylya.net

В течение недели президент Украины Владимир Зеленский усилит атаку силовиков на мэра Киева Виталия Кличко и снимет его с должности главы Киевской городской государственной администрации, заявил 16 августа в своей статье шеф-редактор информационно-аналитического портала "Хвиля", соучредитель Украинского института будущего, политолог Юрий Романенко.

"По моей информации, в Офисе генпрокурора и других органах прошли большие совещания, где дано четкое указание вручать подозрения под любым предлогом ближайшему окружению Кличко – красочно, под камеры, с масками-шоу и наручниками. После вручения подозрений замам Кличко Зеленский вынесет вопрос о главе КГГА на СНБО и уволит его с должности. Также там потребуют от Рады оперативно принять закон о столице – в нем полномочия мэра будут переданы главе КГГА", – написал эксперт.

Он считает, что президенту важно уволить Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации до визита в Украину канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

"Вопрос для Зеленского успеть снять Кличко до приезда фрау Меркель особенно принципиальный, ведь большая вероятность, что Меркель встретится в Киеве и с Кличко. Поэтому в духе любимых шоу Зеленский, которому силовики доложили о ситуации в столице, принимает решение снять Кличко с должности КГГА и назначить своего человека. Срочно! Незаконно? Абсолютно. Но тут он страхуется коллективным решением СНБО, которое проводило и не такие беспредельные вещи без суда и следствия", – заявил Юрий Романенко.

Контекст:

В 2003 году Конституционный Суд Украины решил, что КГГА должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.

В 2019 году тогдашний глава Офиса президента Андрей Богдан отправил в Кабмин письмо с "напоминанием" о необходимости внесения представления на увольнение Кличко с должности главы КГГА. Кабмин через некоторое время согласовал увольнение, но указ президента так и не был подписан. Кличко подал против Богдана и Кабмина иск в суд, а на Богдана также пожаловался в полицию.

Осенью 2020 года Кличко победил на выборах мэра Киева в первом туре.

В мае в Киеве начались обыски на ряде коммунальных и коммерческих предприятий, а также в департаментах КГГА, они продолжаются до сих пор. В партии УДАР считают массовые обыски в столице давлением и попыткой дискредитации Кличко и его политсилы. Сам мэр Киева заявил, что такого не было в Украине даже "в махровые времена" экс-президента Виктора Януковича.

Теги: Виталий Кличко, Ангела Меркель, КГГА, СНБО, Юрий Романенко, президент, увольнение, силовики
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