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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Кулеба: Россия сознательно превратила Крым в военную базу, от которой пытается всех отпугнуть

Тема Черного моря сейчас одна из ключевых во внешней политике Украины, сообщил Кулеба
Тема Черного моря сейчас – одна из ключевых во внешней политике Украины, сообщил Кулеба
Фото: EPA

Ситуация в Черном море требует новой стратегии и совместных усилий черноморских стран НАТО, Украины, Грузии и Молдовы, иначе РФ начнет безоговорочно доминировать в Черном море так же, как она сейчас доминирует в Азовском, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он говорил в интервью НВ в рамках проекта "Крымская редакция".

"Демилитаризовать Крым пока и, боюсь, до конца оккупации, будет невозможно, потому что Россия сознательно превратила Крым в военную базу, от которой пытается всех отпугнуть. В Черном море нам нужны новые совместные усилия. Иначе Черное море будет так же потеряно, как и Азовское", – сказал он. 

Министр отметил, что Азовское море и проблема Керченского моста является одной из самых сложных и практически пока неразрешимых из-за "банальной географии" – потому что Россия полностью контролирует эту область, и со стороны Таманского полуострова и со стороны Крымского полуострова.

Кулеба подчеркнул, что тема Черного моря сейчас – одна из ключевых во внешней политике Украины, в отношениях с НАТО, США, и, тем более, Турцией и другими причерноморскими государствами. 

"У президента Украины есть конкретная инициатива, которую мы сейчас проговариваем с партнерами. Но философия этой инициативы именно такова: готовность, совместные действия для создания баланса безопасности в Черном море, совместные действия стран НАТО плюс Украина, Грузия, Молдова. Не обучение – прошли и забыли, а общие постоянные механизмы и действия", – рассказал он. 

Контекст:

Весной 2014 года Россия оккупировала Крым после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После этого Россия начала наращивать военные силы в Азовском и Черном морях.

15 апреля 2021 года стало известно, что Россия закрывает на полгода часть акватории Черного моря для иностранных военных кораблей под предлогом военных учений. Украинские дипломаты подчеркнули, что согласно Конвенции ООН по морскому праву, "РФ не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к украинским портам в Азовском море".

На фоне стягивания войск вдоль границы с Украиной на суше Россия пошла и на усиление эскалации в море, заявляли в МИД Украины.

22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с 23 апреля Россия начнет отвод войск в пункты постоянной дислокации. Однако, несмотря на это, два больших десантных корабля Северного флота РФ "Александр Отраковский" и "Кондопога" остаются в Черном море.

Теги: Россия, Крым, НАТО, Черное море, Азовское море, Дмитрий Кулеба, море
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