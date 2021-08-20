Кулеба: Россия сознательно превратила Крым в военную базу, от которой пытается всех отпугнуть

"Демилитаризовать Крым пока и, боюсь, до конца оккупации, будет невозможно, потому что Россия сознательно превратила Крым в военную базу, от которой пытается всех отпугнуть. В Черном море нам нужны новые совместные усилия. Иначе Черное море будет так же потеряно, как и Азовское", – сказал он.

Министр отметил, что Азовское море и проблема Керченского моста является одной из самых сложных и практически пока неразрешимых из-за "банальной географии" – потому что Россия полностью контролирует эту область, и со стороны Таманского полуострова и со стороны Крымского полуострова.

Кулеба подчеркнул, что тема Черного моря сейчас – одна из ключевых во внешней политике Украины, в отношениях с НАТО, США, и, тем более, Турцией и другими причерноморскими государствами.

"У президента Украины есть конкретная инициатива, которую мы сейчас проговариваем с партнерами. Но философия этой инициативы именно такова: готовность, совместные действия для создания баланса безопасности в Черном море, совместные действия стран НАТО плюс Украина, Грузия, Молдова. Не обучение – прошли и забыли, а общие постоянные механизмы и действия", – рассказал он.