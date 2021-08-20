Волкер: Путин может совершить множество вещей, направленных на эскалацию перед Днем Независимости Украины

Волкер: Ситуация в этом году на самом деле опаснее, чем в прошлом Фото: ЕРА

"Ситуация в этом году на самом деле опаснее, чем в прошлом. [Президент РФ Владимир] Путин может совершить множество вещей, направленных на эскалацию конфликта, именно в то время, когда Украина будет отмечать 30-летие независимости от Советского Союза", – сказал Волкер.

Дипломат перечислил варианты возможной агрессии. По его мнению, РФ может попытаться закрыть Азовское море для коммерческого судоходства.

"Контролируя Крым и свое российское побережье, они могут сказать, что все это российские территориальные воды или что ходить там больше небезопасно. Они могут совершить наземное вторжение в направлении Мариуполя. Они могут заявить, что водохранилища, откуда ранее подавалась вода в Крым, по логике должны быть частью Крыма, и затем могут продвинуться вглубь [Украины] и захватить их. Они могут захватить больше районов Черного моря, утверждая, что доступ туда закрыт в связи с неотложными военными нуждами. Они могут признать так называемые народные республики "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами", – спрогнозировал он.