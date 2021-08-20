Волкер: Путин может совершить множество вещей, направленных на эскалацию перед Днем Независимости Украины

"Ситуация в этом году на самом деле опаснее, чем в прошлом. [Президент РФ Владимир] Путин может совершить множество вещей, направленных на эскалацию конфликта, именно в то время, когда Украина будет отмечать 30-летие независимости от Советского Союза", – сказал Волкер.
Дипломат перечислил варианты возможной агрессии. По его мнению, РФ может попытаться закрыть Азовское море для коммерческого судоходства.
"Контролируя Крым и свое российское побережье, они могут сказать, что все это российские территориальные воды или что ходить там больше небезопасно. Они могут совершить наземное вторжение в направлении Мариуполя. Они могут заявить, что водохранилища, откуда ранее подавалась вода в Крым, по логике должны быть частью Крыма, и затем могут продвинуться вглубь [Украины] и захватить их. Они могут захватить больше районов Черного моря, утверждая, что доступ туда закрыт в связи с неотложными военными нуждами. Они могут признать так называемые народные республики "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами", – спрогнозировал он.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.
24 августа Украина отмечает 30-летие независимости. За день до этого, 23 августа, в Киеве состоится первый саммит Крымской платформы – нового консультативного и координационного формата, инициированного Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима.
РФ очень болезненно реагирует на Крымскую платформу, говорил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. "Нет такой страны в мире, в МИД которой бы ни обратились российские дипломаты с требованием не принимать участия в саммите", – сообщал глава МИД.
По данным СМИ, в РФ верили, что могут сорвать саммит, и "бросили на это все силы".