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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Волкер: Путин может совершить множество вещей, направленных на эскалацию перед Днем Независимости Украины

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Волкер: Ситуация в этом году на самом деле опаснее, чем в прошлом
Волкер: Ситуация в этом году на самом деле опаснее, чем в прошлом
Фото: ЕРА

Россия, если "воодушевится" после ухода США из Афганистана, может начать новый виток агрессии против Украины. Такое мнение в интервью изданию "Крым.Реалии", которое вышло 20 августа, высказал бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины, экс-представитель США при НАТО, американский лоббист и дипломат Курт Волкер.

"Ситуация в этом году на самом деле опаснее, чем в прошлом. [Президент РФ Владимир] Путин может совершить множество вещей, направленных на эскалацию конфликта, именно в то время, когда Украина будет отмечать 30-летие независимости от Советского Союза", – сказал Волкер.

Дипломат перечислил варианты возможной агрессии. По его мнению, РФ может попытаться закрыть Азовское море для коммерческого судоходства.

"Контролируя Крым и свое российское побережье, они могут сказать, что все это российские территориальные воды или что ходить там больше небезопасно. Они могут совершить наземное вторжение в направлении Мариуполя. Они могут заявить, что водохранилища, откуда ранее подавалась вода в Крым, по логике должны быть частью Крыма, и затем могут продвинуться вглубь [Украины] и захватить их. Они могут захватить больше районов Черного моря, утверждая, что доступ туда закрыт в связи с неотложными военными нуждами. Они могут признать так называемые народные республики "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами", – спрогнозировал он.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

24 августа Украина отмечает 30-летие независимости. За день до этого, 23 августа, в Киеве состоится первый саммит Крымской платформы – нового консультативного и координационного формата, инициированного Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима.

РФ очень болезненно реагирует на Крымскую платформу, говорил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. "Нет такой страны в мире, в МИД которой бы ни обратились российские дипломаты с требованием не принимать участия в саммите", – сообщал глава МИД.

По данным СМИ, в РФ верили, что могут сорвать саммит, и "бросили на это все силы".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Крым, Украина, Мариуполь, агрессия, День Независимости, ДНР, саммит, война в Украине, ЛНР, Курт Волкер, судоходство, Крымская платформа
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