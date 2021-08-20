Основными инструментами для деоккупации Крыма украинцы считают усиление санкций против РФ и повышение уровня благосостояния в Украине – опрос

27,9% украинцев считают, что необходимо укреплять ВСУ для подготовки операции по освобождению Крыма Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

46,4% опрошенных считают, что для возвращения Крыма нужно повышать уровень благосостояния в Украине, что привлечет жителей оккупированного полуострова.

Также среди инструментов, которые помогут вернуть Крым, украинцы называли усиление ВСУ для подготовки операции по освобождению полуострова (27,9%), изоляцию Крыма (12,9%) и нормализацию отношений с РФ путем переговоров (12,1%).

Опрос проводился с 29 июля по 4 августа среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, а также Крыма. Опрошено 2019 респондентов методом интервью "лицом к лицу" по месту их жительства. Статистическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Согласно результатам опроса, 43% украинцев считают, что в будущем территория Крыма снова вернется в состав Украины.