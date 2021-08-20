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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В Офисе президента уверены, что Россия будет препятствовать проведению саммита Крымской платформы "до последней минуты"

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Жовква: Мы уверены, что все наши партнеры и друзья на саммит Крымской платформы приедут
Жовква: Мы уверены, что все наши партнеры и друзья на саммит Крымской платформы приедут
Фото: president.gov.ua

Россия пыталась делать все, чтобы саммита Крымской платформы не было. Об этом заявил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква на брифинге 20 августа, сообщает LIGA.net.

По его словам, после объявления 19 августа участников Крымской платформы Россия снова начала обращаться с угрозами к столицам государств, которые будут представлены на саммите.

"Я уверен, что до последней минуты перед началом саммита такая работа будет проводиться. Но мы уверены, что все наши партнеры и друзья на саммит приедут", – сказал замглавы Офиса президента.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием "Крымская хартия", который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

19 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что участие в саммите подтвердили 44 страны и организации. На уровне президентов и глав правительств будут представлены 13 стран, также будет президент Евросовета Шарль Мишель. Кулеба заявлял, что независимо от уровня представительства, страны-участники саммита становятся основателями Крымской платформы.

20 августа участие в саммите подтвердила Исландия, количество участников возросло до 45.

В министерстве иностранных дел России назвали "нелегитимными" попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы "Крымская платформа". 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, российская агрессия, Офис президента Украины, Игорь Жовква, Крымская платформа
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