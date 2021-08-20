В Офисе президента уверены, что Россия будет препятствовать проведению саммита Крымской платформы "до последней минуты"

Жовква: Мы уверены, что все наши партнеры и друзья на саммит Крымской платформы приедут Фото: president.gov.ua

По его словам, после объявления 19 августа участников Крымской платформы Россия снова начала обращаться с угрозами к столицам государств, которые будут представлены на саммите.

"Я уверен, что до последней минуты перед началом саммита такая работа будет проводиться. Но мы уверены, что все наши партнеры и друзья на саммит приедут", – сказал замглавы Офиса президента.