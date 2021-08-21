В Украину прилетел премьер-министр Грузии. Он примет участие в саммите Крымской платформы

В частности, сегодня в Киеве приземлился самолет премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

"Грузинская делегация также примет участие в учредительном саммите Крымской платформы. Мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ. Благодарны за такую же поддержку со стороны наших грузинских партнеров", – написал в Telegram глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

Он отметил, что Гарибашвили примет участие в мероприятиях во Львове и Киеве, где будут обсуждать торгово-экономические, энергетические, туристические, а также вопросы безопасности.