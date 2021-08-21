"Россия обещала, что отомстит за Крымскую платформу. И Россия отомстила". Кулеба прокомментировал санкции РФ

Кулеба: Россия не остановит ни меня, ни всех нас в Украине и за рубежом, кого объединила Крымская платформа Фото: EPA

"Но тут им допекло. Россия обещала, что отомстит за Крымскую платформу. И Россия отомстила мне. Россия не остановит ни меня, ни всех нас в Украине и за рубежом, кого объединила Крымская платформа", – заявил министр.

Он опубликовал инфограцику, на которой отмечено, что на учредительном саммите Крымской платформы будут представлены 27 стран Евросоюза, 30 стран НАТО, на саммит аккредитовалось 370 представителей СМИ.

20 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что проведение саммита Крымской платформы в Киеве Россия воспринимает как поражение. По его словам, под давлением РФ одна из стран, которая ранее подтвердила свое участие в Крымской платформе, отказалась от него.

"Они делали, делают и будут делать до последнего все от них зависящее, чтобы как можно меньше гостей приехало в Киев", – сказал Данилов.

20 августа РФ расширила санкции против Украины, в санкционный список внесли 73 новые фамилии, в их числе Кулеба, Данилов, омбудсмен Людмила Денисова.