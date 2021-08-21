"Россия обещала, что отомстит за Крымскую платформу. И Россия отомстила". Кулеба прокомментировал санкции РФ

"Но тут им допекло. Россия обещала, что отомстит за Крымскую платформу. И Россия отомстила мне. Россия не остановит ни меня, ни всех нас в Украине и за рубежом, кого объединила Крымская платформа", – заявил министр.
Он опубликовал инфограцику, на которой отмечено, что на учредительном саммите Крымской платформы будут представлены 27 стран Евросоюза, 30 стран НАТО, на саммит аккредитовалось 370 представителей СМИ.
20 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что проведение саммита Крымской платформы в Киеве Россия воспринимает как поражение. По его словам, под давлением РФ одна из стран, которая ранее подтвердила свое участие в Крымской платформе, отказалась от него.
"Они делали, делают и будут делать до последнего все от них зависящее, чтобы как можно меньше гостей приехало в Киев", – сказал Данилов.
20 августа РФ расширила санкции против Украины, в санкционный список внесли 73 новые фамилии, в их числе Кулеба, Данилов, омбудсмен Людмила Денисова.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.
Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием "Крымская хартия", который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.
19 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что участие в саммите подтвердили 44 страны и организации. На уровне президентов и глав правительств будут представлены 13 стран, также будет президент Евросовета Шарль Мишель. Кулеба заявлял, что независимо от уровня представительства, страны – участники саммита становятся основателями Крымской платформы.
20 августа участие в саммите подтвердила Исландия, количество участников возросло до 45.
По данным "Европейской правды", на саммите будут представители четырех континентов, это высокий уровень представительства, но на мероприятии не будет никого из Африки и Южной Америки.
В министерстве иностранных дел России назвали "нелегитимными" попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы "Крымская платформа".