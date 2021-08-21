Россия расширила санкции против Украины. В санкционный список внесли Кулебу, Данилова и Денисову

Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В санкционный список внесли 73 новые фамилии. В их числе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, украинский омбудсмен Людмила Денисова, глава Счетной палаты Валерий Пацкан, глава Днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко, первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, советник министра энергетики Елена Зеркаль, экс-нардеп Надежда Савченко, депутат ВР Александр Дубинский.

Всего в санкционном списке 922 фамилии.

К персональным экономическим санкциям, введенным РФ в отношении граждан Украины, относятся в том числе блокировка счетов, ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на перечисление средств (вывод капитала), уточнило РБК.

В прошлый раз власти РФ расширяли санкционный список в отношении Украины в декабре 2020 года. В обновленную версию внесли спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, его первого зама Руслана Стефанчука, главу делегации Украины в ПАСЕ Елизавету Ясько.