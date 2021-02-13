Россия расширила санкции против Украины

Правительство России расширило список украинских компаний, в отношении которых в 2018 году были введены экономические санкции. В итоговом списке оказалось 84 украинских предприятия.

11 февраля правительство России обновило список украинских компаний, против которых введены экономические санкции. Документ 12 февраля опубликовал официальный интернет-портал правовой информации

Список расширяет санкции, введенные РФ против Украины в 2018 году. В итоговом списке 84 компании. В него включены три компании и два дочерних предприятия из Одессы, две компании из Днепра, юридические лица, зарегистрированные в Полтаве и в Панаме.

Под санкции попали: ООО "Донмар", ООО "Краншип", ООО "Максима Металл Сервис", ПАО "Полтавский автоагрегатный завод", ООО "Солар стальконструкция", ООО "Трансшип", дочернее предприятие "Трансшип Балк", дочернее предприятие "Трансшип-Сервис", Kirgan Holding S.A., Панама.

1 ноября 2018 года РФ ввела санкции в отношении 322 физических лиц и 68 компаний из Украины. Под российские санкции попала группа компаний Fozzy Group, Харьковский тракторный завод, агропромышленное предприятие "Нибулон", госпредприятие "Укрспирт", предприятие "ДнепрАзот" и другие компании. В санкционный список России вошли сын тогдашнего президента Украины Петра Порошенко, нардеп от БПП Алексей Порошенко, лидер парламентской фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко, детская писательница Лариса Ницой, экс-и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун и другие политики и общественные деятели.

Украина ввела санкции против физических и юридических лиц России в 2015 году. По состоянию на июнь 2018 года в санкционные списки входили 1762 физических и 786 юридических лиц.

В отношении Украины также действует ряд других санкций РФ, включая эмбарго на ввоз из Украины некоторых видов продовольственных товаров, а также запрет на транзит через Россию в Казахстан и Кыргызстан украинских грузов.