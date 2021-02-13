ГОРДОН
 
 
МИР

Россия расширила санкции против Украины

Правительство России расширило список украинских компаний, в отношении которых в 2018 году были введены экономические санкции. В итоговом списке оказалось 84 украинских предприятия.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В итоговом санкционном списке оказалось 84 украинских предприятия
В итоговом санкционном списке оказалось 84 украинских предприятия
Фото: depositphotos.com

11 февраля правительство России обновило список украинских компаний, против которых введены экономические санкции. Документ 12 февраля опубликовал официальный интернет-портал правовой информации

Список расширяет санкции, введенные РФ против Украины в 2018 году. В итоговом списке 84 компании. В него включены три компании и два дочерних предприятия из Одессы, две компании из Днепра, юридические лица, зарегистрированные в Полтаве и в Панаме.

Под санкции попали: ООО "Донмар", ООО "Краншип", ООО "Максима Металл Сервис", ПАО "Полтавский автоагрегатный завод", ООО "Солар стальконструкция", ООО "Трансшип", дочернее предприятие "Трансшип Балк", дочернее предприятие "Трансшип-Сервис", Kirgan Holding S.A., Панама.

1 ноября 2018 года РФ ввела санкции в отношении 322 физических лиц и 68 компаний из Украины. Под российские санкции попала группа компаний Fozzy Group, Харьковский тракторный завод, агропромышленное предприятие "Нибулон", госпредприятие "Укрспирт", предприятие "ДнепрАзот" и другие компании.  В санкционный список России вошли сын тогдашнего президента Украины Петра Порошенко, нардеп от БПП Алексей Порошенко, лидер парламентской фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко, детская писательница Лариса Ницой,  экс-и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун и другие политики и общественные деятели.

Украина ввела санкции против физических и юридических лиц России в 2015 году. По состоянию на июнь 2018 года в санкционные списки входили 1762 физических и 786 юридических лиц.

В отношении Украины также действует ряд других санкций РФ, включая эмбарго на ввоз из Украины некоторых видов продовольственных товаров, а также запрет на транзит через Россию в Казахстан и Кыргызстан украинских грузов.

Теги: Россия, Украина, санкции, правительство РФ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Любите и будьте счастливы, как мы". Grosu подтвердила роман с Полянским
"Любите и будьте счастливы, как мы". Grosu подтвердила роман с Полянским
Каменских показала зимний досуг в компании матери и мужа
Каменских показала зимний досуг в компании матери и мужа
  "50 відтінків". Slavia в новом треке спела о БДСМ-играх в малиновой комнате. Аудио
  "50 відтінків". Slavia в новом треке спела о БДСМ-играх в малиновой комнате. Аудио
  "Он должен был родиться 18 февраля". Петрожицкая рассказала о выкидыше
  "Он должен был родиться 18 февраля". Петрожицкая рассказала о выкидыше
Сырные маффины с ветчиной. Сумская поделилась рецептом соленой выпечки
Сырные маффины с ветчиной. Сумская поделилась рецептом соленой выпечки
Принцесса Евгения выписалась из госпиталя после рождения первенца. Фото
Принцесса Евгения выписалась из госпиталя после рождения первенца. Фото
"Ждите фоточки в купальнике". Шоптенко отправилась на отдых в Дубай
"Ждите фоточки в купальнике". Шоптенко отправилась на отдых в Дубай
  Jerry Heil в купальнике показала веганские ноги и презентовала клип о любви. Видео
  Jerry Heil в купальнике показала веганские ноги и презентовала клип о любви. Видео
Участница нового "Голосу країни" Мария Рак рассказала, почему развелась с мужем-музыкантом
Участница нового "Голосу країни" Мария Рак рассказала, почему развелась с мужем-музыкантом
Переболевшую COVID-19 Фрейндлих выписали из больницы
Переболевшую COVID-19 Фрейндлих выписали из больницы
  Козловский о матери: Я знал о ее жизни с четырех лет. Папа ходил оправданно со своей фамилией
  Козловский о матери: Я знал о ее жизни с четырех лет. Папа ходил оправданно со своей фамилией
Билык рассказала, как относится к своему мужу-режиссеру
Билык рассказала, как относится к своему мужу-режиссеру
  "Я привел ее в костюмерную и сказал: "Это моя дочь, но забудьте о ее фамилии". Сенцов рассказал, чем занимается его старшая дочь
  "Я привел ее в костюмерную и сказал: "Это моя дочь, но забудьте о ее фамилии". Сенцов рассказал, чем занимается его старшая дочь
Беременная жена Павлика засветила грудь и рассказала, что собирается на море
Беременная жена Павлика засветила грудь и рассказала, что собирается на море
Малинин сообщил о рождении внука
Малинин сообщил о рождении внука
  "Если уж ты такой вот романтик, можешь на… приклеить бантик!". Галкин презентовал песню "День Валентина". Аудио
  "Если уж ты такой вот романтик, можешь на… приклеить бантик!". Галкин презентовал песню "День Валентина". Аудио
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Она здоровая, сисястая, с ногами толстыми. А эта?" Полякова на шоу "Маска" объяснила, почему Пава – не Камалия
"Она здоровая, сисястая, с ногами толстыми. А эта?" Полякова на шоу "Маска" объяснила, почему Пава – не Камалия
  Российская актриса Ауг заявила, что лишилась роли после интервью, в котором выразила несогласие с действиями российского правительства
Российская актриса Ауг заявила, что лишилась роли после интервью, в котором выразила несогласие с действиями российского правительства
"Нам бы за такое по пальцам надавали", "Надо исправлять", "Кто учитель?". Поклонники Галкина заявили, что его с Пугачевой дочь неправильно обучают игре на пианино
"Нам бы за такое по пальцам надавали", "Надо исправлять", "Кто учитель?". Поклонники Галкина заявили, что его с Пугачевой дочь неправильно обучают игре на пианино
"Его дела плохи". Сын Чапкиса просит молиться о здоровье отца, который находится в реанимации
"Его дела плохи". Сын Чапкиса просит молиться о здоровье отца, который находится в реанимации
Судья "МастерШеф" Ярославский поделился рецептом идеального борща
Судья "МастерШеф" Ярославский поделился рецептом идеального борща
"Где грань между сексуальностью и вульгарностью?". Каминская поделилась снимком в белье
"Где грань между сексуальностью и вульгарностью?". Каминская поделилась снимком в белье
"Купи мне кофе", "Не лезь!". 15-летняя дочь Поляковой рассказала, как бойфренд познакомился с ее родителями
"Купи мне кофе", "Не лезь!". 15-летняя дочь Поляковой рассказала, как бойфренд познакомился с ее родителями
"Фигура, на которую можно смотреть вечно". Боржемская восхитила формами в телесном купальнике
"Фигура, на которую можно смотреть вечно". Боржемская восхитила формами в телесном купальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS