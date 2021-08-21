Меркель при Путине заявила, что аннексия Крыма – нарушение территориальной целостности Украины. Видео

Во время визита в Москву 20 августа канцлер Германии Ангела Меркель назвала аннексию Крыма Россией нарушением территориальной целостности Украины. Ролик с эпизодом на совместной пресс-конференции Меркель и президента РФ Владимира Путина опубликовал 21 августа проект "Крым.Реалии". "Мы будем отстаивать эту позицию, само собой разумеется. В любом случае я буду работать до последнего дня, чтобы гарантировать территориальную целостность Украины", – сказала канцлер.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.