Меркель: Нормандский формат не помог достигнуть поставленных целей, но нужно не дать ему зайти в тупик

"Что касается Минских соглашений, мы не достигли целей, которых хотели достигнуть, но это тот формат, который у нас есть, включая трехстороннюю контактную группу... Поэтому с этим форматом нужно обходиться бережно. Но прогресс не такой, каким бы я хотела его видеть. И если мы найдем повестку дня, мы можем согласовать встречи и переговоры на высоком уровне, но нужно знать, о чем говорить", – сказала канцлер.

Она сообщила, что в ходе визита в Украину будет "выступать за нахождение такой повестки дня".

"Потому что любой маленький прогресс может оказаться решающим. Но это очень амбициозная цель, очень сложная задача. Здесь много разных факторов, и я рекомендую все-таки этот формат, пусть он даже и затянулся дольше, чем мы хотели бы, и нужно все-таки не давать ему зайти в тупик", – сказала глава немецкого правительства.

Меркель также заявила, что нормандский формат – "единственный политический формат, который у нас есть".

"В обсуждении спорных тем на данный момент есть некий застой. К сожалению, вдоль линии разграничения гибнут украинские военнослужащие. И я выступаю за то, чтобы возобновить и дать больше жизни этому формату", – сказала канцлер.

Она напомнила, что последняя встреча на уровне глав государств нормандского формата состоялась в декабре 2019 года.

"Я подчеркнула готовность достигать прогресса ради интересов жителей Украины и чтобы в Украине все могли жить мирно. Это наша позиция", – сказала она.

По словам канцлера, позиция Германии, что аннексия Крыма – нарушение территориальной целостности Украины.

"И мы будем отстаивать эту позицию. И я буду выступать за обеспечение территориальной целостности Украины", – сказала она.