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ПОЛИТИКА

Меркель: Нормандский формат не помог достигнуть поставленных целей, но нужно не дать ему зайти в тупик

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Меркель: Любой маленький прогресс может оказаться решающим
Меркель: Любой маленький прогресс может оказаться решающим
Фото: EPA

Нормандский формат не принес ожидаемых результатов, но нужно не давать ему зайти в тупик. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель 20 августа в ходе пресс-конференции после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, трансляцию вел YouTube-канал "Настоящее время".

"Что касается Минских соглашений, мы не достигли целей, которых хотели достигнуть, но это тот формат, который у нас есть, включая трехстороннюю контактную группу... Поэтому с этим форматом нужно обходиться бережно. Но прогресс не такой, каким бы я хотела его видеть. И если мы найдем повестку дня, мы можем согласовать встречи и переговоры на высоком уровне, но нужно знать, о чем говорить", – сказала канцлер.

Она сообщила, что в ходе визита в Украину будет "выступать за нахождение такой повестки дня".

"Потому что любой маленький прогресс может оказаться решающим. Но это очень амбициозная цель, очень сложная задача. Здесь много разных факторов, и я рекомендую все-таки этот формат, пусть он даже и затянулся дольше, чем мы хотели бы, и нужно все-таки не давать ему зайти в тупик", – сказала глава немецкого правительства.

Меркель также заявила, что нормандский формат – "единственный политический формат, который у нас есть".

"В обсуждении спорных тем на данный момент есть некий застой. К сожалению, вдоль линии разграничения гибнут украинские военнослужащие. И я выступаю за то, чтобы возобновить и дать больше жизни этому формату", – сказала канцлер.

Она напомнила, что последняя встреча на уровне глав государств нормандского формата состоялась в декабре 2019 года.

"Я подчеркнула готовность достигать прогресса ради интересов жителей Украины и чтобы в Украине все могли жить мирно. Это наша позиция", – сказала она.

По словам канцлера, позиция Германии, что аннексия Крыма – нарушение территориальной целостности Украины.

"И мы будем отстаивать эту позицию. И я буду выступать за обеспечение территориальной целостности Украины", – сказала она.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Последний раз саммит лидеров "Нормандской четверки" проходил больше полутора лет назад – 9 декабря 2019 года в Париже. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично.

Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

12 июля после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель президент Украины Владимир Зеленский призвал давить на Россию для проведения саммита лидеров "Нормандской четверки". Он подчеркнул, что встреча откладывается из-за РФ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Ангела Меркель, Украина, Франция, нормандский формат, российская агрессия, война в Украине
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