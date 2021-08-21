Климкин считает, что Меркель понадобится Украине и после ее ухода с должности канцлера

"Интуиция мне подсказывает, что она нам еще потребуется для того, чтобы контактировать с [президентом России Владимиром] Путиным и не только с ним. Меркель важно поблагодарить, но не говорить "прощай", – написал он.

Украинский дипломат отметил, что "эра Меркель заканчивается" и следует готовиться к новому правительству в Германии.

"Кто бы там ни был, играть на равных с Путиным ему будет непросто. А нам, в свою очередь, будет непросто играть с новыми-старыми немецкими политиками. Они, конечно, будут обращать внимание на нас, но, в отличие от Меркель, вряд ли будут считать нас приоритетом. У них на повестке дня будет куча других вопросов: от возможных потоков беженцев до цен на газ, не говоря уже о внутренних. Именно поэтому вместе с Меркель уходит эра в немецко-украинских отношениях", – объяснил Климкин.