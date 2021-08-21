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Климкин считает, что Меркель понадобится Украине и после ее ухода с должности канцлера

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Должность канцлера Меркель занимает с 2005 года
Должность канцлера Меркель занимает с 2005 года
Фото: ЕРА

Ангела Меркель понадобится Украине и после ее ухода с должности канцлера Германии. Такое мнение выразил 20 августа в Facebook бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Интуиция мне подсказывает, что она нам еще потребуется для того, чтобы контактировать с [президентом России Владимиром] Путиным и не только с ним. Меркель важно поблагодарить, но не говорить "прощай", – написал он.

Украинский дипломат отметил, что "эра Меркель заканчивается" и следует готовиться к новому правительству в Германии.

"Кто бы там ни был, играть на равных с Путиным ему будет непросто. А нам, в свою очередь, будет непросто играть с новыми-старыми немецкими политиками. Они, конечно, будут обращать внимание на нас, но, в отличие от Меркель, вряд ли будут считать нас приоритетом. У них на повестке дня будет куча других вопросов: от возможных потоков беженцев до цен на газ, не говоря уже о внутренних. Именно поэтому вместе с Меркель уходит эра в немецко-украинских отношениях", – объяснил Климкин.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/1510356015978416

Контекст:

Меркель – первая женщина на посту канцлера Германии, она занимает эту должность с ноября 2005 года.

В новогоднем обращении к нации 1 января 2021 года Меркель сообщила о решении не баллотироваться на должность канцлера. Тогда она сказала, что никогда за 15 лет нахождения у власти не проживала год так тяжело и не возлагала так много надежд на следующий год.

20 августа Меркель провела переговоры с Путиным в Москве. Обсуждались, в частности, "Северный поток – 2" и транзит газа через Украину после 2024 года.

22 августа Меркель прибудет с визитом в Киев.

Теги: Владимир Путин, Германия, Ангела Меркель, беженцы, переговоры, Павел Климкин, политика, дипломаты
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