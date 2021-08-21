Германия поменяла своего представителя на саммите Крымской платформы

"Германию на первом саммите Крымской платформы будет представлять федеральный министр экономики и энергетики Петер Альтмайер. Он является близким доверенным лицом федерального канцлера [Ангелы] Меркель и ранее занимал должность главы федеральной канцелярии", – сказала она.

Немецкий дипломат считает не случайным, что именно Альтмайер заменит Мааса.

"Федеральный министр иностранных дел Хайко Маас, к сожалению, вынужден был срочно отменить свое участие в Крымской платформе из-за событий в Афганистане", – объяснила Фельдгузен.

Она подчеркнула, что на полях саммита Крымской платформы Альтмайер обсудит энергетическую безопасность "в контексте "Северного потока – 2". Фельдгузен напомнила, что в 2019 году немецкий министр принимал активное участие в переговорах о транзите газа через Украину.