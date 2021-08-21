Киев приветствует приезд делегации США во главе с министром Грэнхолм на саммит Крымской платформы и мероприятия ко Дню Независимости – МИД

"Мы всячески приветствуем участие министра Грэнхолм. Очень важно и символично, что США будут представлены на уровне президентской посланницы и члена правительства, зона ответственности которого играет важную роль в отношениях Украины и США", – заявил спикер.

По его словам, сфера энергетики – важный приоритет стратегического партнерства Украины и США.

"Кроме участия в саммите Крымской платформы и празднованиях 30-летия независимости, приезд Дженнифер Грэнхолм станет прекрасной возможностью для наших государств обсудить вопрос энергетической безопасности Украины и Европы в целом, а также усилия для борьбы с изменением климата", – добавил Николенко.