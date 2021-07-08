Украина становится популярной среди туристов из Саудовской Аравии – глава Гостуризма

"Сейчас открылся рынок Саудовской Аравии. По данным отельеров из Киева и Львова, 30% загруженности в гостиницах дает именно этот рынок... Для нас это новые туристы. Так массово они никогда к нам не ездили. Они имеют свои культурные особенности. В частности, очень любят природу, зелень и дождь, потому что у них сухо и жарко", – сказала она.

Глава Гостуризма рассказала, что туристам из Саудовской Аравии "нравится просто гулять по улицам, они любят развлекательные мероприятия, в частности семейные, а также шопинг, а музеи, экскурсии и исторические места у них пользуются гораздо меньшим спросом".

"Не все из них хорошо говорят на английском, поэтому не всегда эти туристы могут сориентироваться, как им пользоваться чем-то в номере. Значит, нужно делать инструкции на арабском языке и работать с этим. В ближайшее время мы организуем вебинар и будем говорить с нашим бизнесом, как ему лучше подготавливаться к туристам из этого региона. Также нам надо вести информационную кампанию о наших культурных особенностях для этого рынка. Например, они очень любят курить в номерах, а у нас это запрещено", – объяснила Олеськив.

Она рассказала, что наплыв туристов из Саудовской Аравии в Украину связан с отменой виз для ряда стран Персидского залива, а также с тем, что путешествия там разрешены тем, кто прошел полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции.

"Раньше они ездили в страны ЕС, но сегодня они для них закрыты. Соответственно, Украина, в которую не нужны визы и которая является открытой, запустила рейсы. Авиакомпания Flynas сначала думала запустить два – четыре рейса в Киев, а сделала два раза в день. Затем такие рейсы появились во Львове, в планах – Одесса. Кроме того, еще одна авиакомпания планирует запустить рейсы из Кувейта, поэтому их число будет увеличиваться. Другие авиакомпании тоже активно сейчас запускают рейсы из этого региона. Спрос есть, и это хорошо", – подчеркнула глава Гостуризма Украины.