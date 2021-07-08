ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Украина становится популярной среди туристов из Саудовской Аравии – глава Гостуризма

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Туристы из Саудовской Аравии любят зелень и дождь, рассказала Олеськив
Туристы из Саудовской Аравии любят зелень и дождь, рассказала Олеськив
Фото: pixabay.com

В Украину стали чаще приезжать туристы из Саудовской Аравии. Об этом глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив сообщила "24 каналу" в интервью, которое было опубликовано 6 июля.

"Сейчас открылся рынок Саудовской Аравии. По данным отельеров из Киева и Львова, 30% загруженности в гостиницах дает именно этот рынок... Для нас это новые туристы. Так массово они никогда к нам не ездили. Они имеют свои культурные особенности. В частности, очень любят природу, зелень и дождь, потому что у них сухо и жарко", – сказала она.

Глава Гостуризма рассказала, что туристам из Саудовской Аравии "нравится просто гулять по улицам, они любят развлекательные мероприятия, в частности семейные, а также шопинг, а музеи, экскурсии и исторические места у них пользуются гораздо меньшим спросом".

"Не все из них хорошо говорят на английском, поэтому не всегда эти туристы могут сориентироваться, как им пользоваться чем-то в номере. Значит, нужно делать инструкции на арабском языке и работать с этим. В ближайшее время мы организуем вебинар и будем говорить с нашим бизнесом, как ему лучше подготавливаться к туристам из этого региона. Также нам надо вести информационную кампанию о наших культурных особенностях для этого рынка. Например, они очень любят курить в номерах, а у нас это запрещено", – объяснила Олеськив.

Она рассказала, что наплыв туристов из Саудовской Аравии в Украину связан с отменой виз для ряда стран Персидского залива, а также с тем, что путешествия там разрешены тем, кто прошел полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции.

"Раньше они ездили в страны ЕС, но сегодня они для них закрыты. Соответственно, Украина, в которую не нужны визы и которая является открытой, запустила рейсы. Авиакомпания Flynas сначала думала запустить два – четыре рейса в Киев, а сделала два раза в день. Затем такие рейсы появились во Львове, в планах – Одесса. Кроме того, еще одна авиакомпания планирует запустить рейсы из Кувейта, поэтому их число будет увеличиваться. Другие авиакомпании тоже активно сейчас запускают рейсы из этого региона. Спрос есть, и это хорошо", – подчеркнула глава Гостуризма Украины.

Контекст:

Прямого авиасообщения между Украиной и Саудовской Аравией ранее не было. Из Киева практически в любой город Саудовской Аравии можно было долететь с пересадкой в Дубае, Стамбуле, Каире и Шардже, сказано на сайте Kiev.Aero.

Теги: Киев, Львов, Саудовская Аравия, туризм, музеи, вакцинация, туристы, отель, визы, гостиница, авиасообщение, Марьяна Олеськив, Гостуризма
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
8 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
8 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
"Мамочки!", "Разрыв и отвал всего". Тина Кароль забросила ноги на плечи мужчине
"Мамочки!", "Разрыв и отвал всего". Тина Кароль забросила ноги на плечи мужчине
Как и сколько варить картошку
Как и сколько варить картошку
  Композитор Булгачев: Пугачева, когда услышала мою песню "Заблудилась мама", ох…ела
  Композитор Булгачев: Пугачева, когда услышала мою песню "Заблудилась мама", ох…ела G
Виктория ВОРОНИНА
"Ноги бесконечные", "Оля, не смущайте Меладзе". Полякова снялась в купальнике
"Ноги бесконечные", "Оля, не смущайте Меладзе". Полякова снялась в купальнике
"Как кот на сметану". Экс-участница "ВИА Гры" Романова позировала с Меладзе
"Как кот на сметану". Экс-участница "ВИА Гры" Романова позировала с Меладзе
"Внизу живота безумно приятно щекочет". Дантес показал совместные фото с Дорофеевой
"Внизу живота безумно приятно щекочет". Дантес показал совместные фото с Дорофеевой
Композитор Булгачев: Россия до сих пор очень криминальная страна. Шансон там надолго
Композитор Булгачев: Россия до сих пор очень криминальная страна. Шансон там надолго G
Виктория ВОРОНИНА
"Катюня, вы прелесть", "Сын похож на папу". Беременная Осадчая в плавках и рубашке снялась с младшим сыном
"Катюня, вы прелесть", "Сын похож на папу". Беременная Осадчая в плавках и рубашке снялась с младшим сыном
"Автор Максим Галкин". Орбакайте показала свой портрет
"Автор – Максим Галкин". Орбакайте показала свой портрет
"Это не попа, а подарок богов". Дорофеева показала пятую точку. Муж оценил
"Это не попа, а подарок богов". Дорофеева показала пятую точку. Муж оценил
Умер 85-летний актер и режиссер Роберт Дауни – старший
Умер 85-летний актер и режиссер Роберт Дауни – старший
"Этот пухлый чертик – самый сладкий в мире тортик". alyona alyona снялась полуобнаженной
"Этот пухлый чертик – самый сладкий в мире тортик". alyona alyona снялась полуобнаженной
"Анастасия, вы же в какашку пьяны!" Волочкова показала, как ест икру
"Анастасия, вы же в какашку пьяны!" Волочкова показала, как ест икру
51-летняя Ирина Билык показала своего младшего сына, пятилетнего Табриза
51-летняя Ирина Билык показала своего младшего сына, пятилетнего Табриза
"Нафталин, извините". Могилевская попросила подписчиков оценить ее новый имидж
"Нафталин, извините". Могилевская попросила подписчиков оценить ее новый имидж
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Самая сексуальная". Каменских широко развела ноги перед камерой
"Самая сексуальная". Каменских широко развела ноги перед камерой
"Это дно", "Жесть", "Большего бреда не выдумать". В сети обсуждают выступление Тины Кароль на Atlas Weekend. Видео
"Это дно", "Жесть", "Большего бреда не выдумать". В сети обсуждают выступление Тины Кароль на Atlas Weekend. Видео
"Впервые вижу, чтобы купальник так идеально сел, шикардос!" Дочь Поляковой снялась в бикини в бассейне
"Впервые вижу, чтобы купальник так идеально сел, шикардос!" Дочь Поляковой снялась в бикини в бассейне
"Секси-красавица", "Горяча штучка". Ребрик показала тело в мокром купальнике
"Секси-красавица", "Горяча штучка". Ребрик показала тело в мокром купальнике
"Она просто над всеми издевается". Волочкова задрала ногу в лифте
"Она просто над всеми издевается". Волочкова задрала ногу в лифте
"Волчица", "Красотка-стройняшка". Брежнева снялась в купальнике на яхте
"Волчица", "Красотка-стройняшка". Брежнева снялась в купальнике на яхте
"Глаз не оторвать!". Строящая карьеру в РФ Ани Лорак приехала в Украину
"Глаз не оторвать!". Строящая карьеру в РФ Ани Лорак приехала в Украину
"Очень провокационно. На грани", "Огонь-баба", "Секс". Леся Никитюк взбудоражила сеть смелыми снимками
"Очень провокационно. На грани", "Огонь-баба", "Секс". Леся Никитюк взбудоражила сеть смелыми снимками
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS