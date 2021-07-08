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ОБЩЕСТВО

В Украине только семь отелей пожелали привить своих сотрудников от COVID-19 – глава Гостуризма

По данным Олеськив, в Украине 276 отелей с категорией
По данным Олеськив, в Украине 276 отелей с категорией
Фото: Державне агентство розвитку туризму України / Facebook

Об этом глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив сообщила "24 каналу" в интервью, которое было опубликовано 6 июля.

"Безопасность жизни и здоровья туриста – приоритет нашей деятельности. [...] Первый шаг, который мы хотели сделать, – это вакцинирование работников гостиничной сферы. Две недели мы собирали предложения желающих вакцинироваться и получили такие пожелания только от четырех областей. Всего это семь отелей, которые готовы вакцинировать своих работников, на всю Украину", – сказала она.

Глава Гостуризма уточнила, что речь идет об отелях в Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черновицкой областях.

"Во Львовской области работников туристической отрасли вакцинировали по отдельной областной программе. Поэтому им не нужно делать это через государственную программу, а от некоторых областей еще ждем информацию. Однако в целом статистика печальная. Украинцы, видимо, не очень боятся коронавируса", – отметила Олеськив.

По ее данным, всего в Украине 276 "категоризированных отелей".

"Если в целом заведений, которые работают под этим кодом, несколько тысяч, но мы также не до конца понимаем, кто из них отели, а кто нет. Потому что одна гостиница может работать как 10 ФЛП. [...] Соответственно, они их не могут подать как своих работников", – объяснила Олеськив.

Контекст:

По состоянию на 8 июля в Украине подтвердили 2,24 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 52 560 пациентов с COVID-19, выздоровело почти 2,2 млн.

На сегодня вакцинацию от коронавируса завершили 1 млн украинцев, всего в стране сделали 3,2 млн прививок от COVID-19.

Теги: туризм, вакцинация, туристы, украинцы, инфекция, гостиница, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки, Марьяна Олеськив, Гостуризма
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