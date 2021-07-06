В Одессе туристы устроили пикник с пивом и шашлыками возле Вечного огня

Уже через несколько минут охрана попросила отдыхающих сменить место пикника на более подходящее Фото: Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради / Facebook

"Вот такой вариант вечернего пикника придумала себе вчера одна компания. Дружески, по-семейному и по-домашнему взяли детей, пиво, вкусненькое и пошли жарить в парк Шевченко на Вечном огне", – сообщили в департаменте.

Нарушение увидел оператор департамента на камере видеонаблюдения. Он сообщил охранникам "Муниципальной стражи", которые патрулировали территорию. Уже через несколько минут "стража" попросила отдыхающих не разбирать пакеты и сменить место пикника на более подходящее.