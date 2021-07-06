В Одесской области установили памятник байбаку

Скульптуру сурка в исполнении молодого скульптора Тараса Шевченко поставили в рекреационном пункте "Тузловская Амазония". В парке есть и другие скульптуры Шевченко – скифская баба и пеликан.

Теперь байбак, которого в парке называют "хранителем границы", украшает берег лимана Шаганы. Отмечается, что раньше в этой местности жили и настоящие сурки. Но распашка степных участков уничтожила места их обитания.

"Цель создания и установки данной скульптуры – привлечь внимание к сохранению исчезающих видов и важности гармоничных отношений человека с природой, в частности соблюдения принципов устойчивого природопользования", – отметили в национальном парке.