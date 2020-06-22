"Не понимаю, почему туристы еще не забили отельчики". Луценко показал, как отдохнул с женой в горах

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко вместе с женой Ириной провел отпуск в Карпатах.

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook обнародовал фото, сделанные во время отпуска в Карпатах.

На опубликованных снимках Луценко запечатлен вместе со своей женой Ириной.

По словам бывшего генпрокурора, во время его отдыха в Карпатах лил дождь, но это не помешало им покататься по горам на квадроциклах и сплавиться на байдарках по реке.

"Искренние люди, величественные горы, благоухающая брынза, экстремальные квадроциклы и рафтинг – это нечто. Не понимаю, почему туристы еще не забили все вновь построенные отельчики", – поделился эмоциями Луценко.

Юрий Луценко родился в 1964 году в Ровно. Был генеральным прокурором Украины с 2016-го по 2019 год.

Ирина Луценко родилась 7 февраля 1966 года в Дубно Ровенской области. Она трижды избиралась в Верховную Раду Украины.

В июле 2019 года была избрана в парламент по спискам партии Порошенко "Европейская солидарность", но в ноябре подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий в связи с состоянием здоровья.

В период с 3 апреля 2017 года по 17 мая 2019 года жена Луценко была представителем президента Украины в парламенте.