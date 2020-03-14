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Луценко: Главный совет Зеленскому – увеличить круг людей, которых он слушает

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно расширить число людей, которые могут говорить ему "неприятные вещи", считает экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко.

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Зеленский попадает в ситуацию "идеального шторма", считает экс-генпрокурор
Зеленский попадает в ситуацию "идеального шторма", считает экс-генпрокурор
Фото: ЕРА

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует иметь много источников информации. Такое мнение бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выразил "Обозревателю" в интервью, которое было опубликовано 13 марта.

"Все президенты сначала имеют 15–20 независимых источников информации. И к сожалению, все они имеют искушение сокращать их, чтоб получать меньше негатива. Я помню, как это было у [бывших президентов Украины Леонида] Кучмы, и [Виктора] Ющенко, понимаю, как было у [Виктора] Януковича, точно знаю, как это было у [Петра] Порошенко. Лучше всего это видно по Ющенко, который начал с грандиозного количества информации, а закончил одним Виктором Балогой (был главой Администрации Президента. – "ГОРДОН"). То же самое и у всех. Мне кажется, главный совет Зеленскому – увеличить круг людей, которых он слушает", – сказал Луценко.

По его словам, увеличить Зеленскому нужно количество тех, кто будет говорить "неприятные вещи".

"Он попадает в то состояние, которое называют "идеальный шторм". Мировой кризис уже начался, и Украина, несмотря на то, что такая слабенькая, очень от этого зависит. У него есть незаконченная война – это страшный форс-мажор. С другой стороны, у него разделенная нация. Например, решение про воду в Крым, с моей точки зрения, стоит на грани Майдана", – объяснил бывший генпрокурор.

Он отметил, что на выборах президента не голосовал за Зеленского, в связи с чем считает себя ответственным политиком.

"Мне под 60 будет, когда он свою каденцию окончит. Но я не хочу чего-то ждать, я хочу, чтобы сейчас что-то происходило. Желаю ему удачи, но он должен прислушиваться к широкому кругу людей. Главное – консолидировать нацию. Это единственное, как можно выиграть и войну, и экономический кризис", – считает Луценко.

Зеленский выиграл выборы в 2019 году, во втором туре 21 апреля за него проголосовало 73,22% украинцев, за его конкурента Порошенко – 24,45%.

Теги: Юрий Луценко, Украина, политика, Владимир Зеленский, президент
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