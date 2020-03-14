В результате переаттестации из Генпрокуратуры уволили двух прокуроров по делу MH17, которые "сделали подвиг" для Украины – Луценко

По разным причинам переаттестацию в обновленном Офисе генпрокурора не прошли два сотрудника Генпрокуратуры, благодаря которым сейчас в Нидерландах по делу о крушении MH17 судят четырех граждан РФ и Украины, заявил экс-генпрокурор Юрий Луценко.

Луценко: Один прокурор был заместителем руководителя управления и абсолютно справедливо не подлежал проверке, но его выгнали Фото: Олег Федонюк / Facebook

По делу о крушении MH17 на Донбассе работали два прокурора Генеральной прокуратуры и один сотрудник Службы безопасности, которые "сделали подвиг" для Украины. Об этом в интервью изданию "Обозреватель", обнародованному 13 марта, заявил бывший генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Эти три человека сделали подвиг для нашей страны – они шли по следу за [президентом РФ Владимиром] Путиным. Скажу прямо: СБУ смогла в начале получить доступ к документации российских военных частей. В момент, когда произошла трагедия MH17, у нас в руках были все документы Курской бригады, в том числе и приказы о командировке "Бука", – подчеркнул бывший генпрокурор.

Он отметил, что вся переданная нидерландской стороне Украиной информация проверяется, а четверо подозреваемых по делу, которых сейчас судят в Нидерландах, находятся там благодаря работе ГПУ и СБУ.

"Один из прокуроров отказался проходить аттестацию, потому что в законе сказано: аттестацию проходят те, кто занимал прокурорскую должность. Он же был заместителем руководителя управления и абсолютно справедливо не подлежит проверке. Но его выгнали. А вторая прокурор села сдавать тесты, ее компьютер завис, акт об этом не приняли. Просто посчитали ответы, на которые она успела ответить, и ей не хватило половины балла", – добавил Луценко.

В январе 2020 года преемник Луценко и теперь уже бывший генпрокурор Руслан Рябошапка говорил, что из 1339 прокуроров после прохождения всех процедур переаттестации – теста на законодательство, оценки способностей, проверки на добропорядочность – в ГПУ осталось 610 прокуроров. В целом, по его словам, из 2,5 тыс. работников ГПУ в Офис прокурора перешли 1,5 тыс.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из российского комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я бригада вооруженных сил РФ. Следователи восстановили маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), заместитель главы разведки "ДНР", гражданин РФ Олег Пулатов, а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот).

Во время судебного процесса нидерландские прокуроры заявили, что Россия хочет помешать расследованию по делу MH17 и что "она не против задействовать российские спецслужбы с этой целью".