Российский авиаэксперт Лукашевич: История с MH17 закончится, когда Россия признает, что это ее "Бук"

В 2014–2015 годах Россия могла признать свою ответственность за крушение малайзийского Boeing, придумав "массу историй" о том, как на Донбассе оказался российский "Бук", считает авиаэксперт, свидетель по делу MH17 Вадим Лукашевич.

Лукашевич: Время легкого выхода из ситуации упущено. Сейчас мы глупостью прикрываем ложь Фото: Вадим Лукашевич / Facebook

Российское общество сейчас не готово узнать правду о трагедии рейса MH17, и суд, который начался в Нидерландах, на это не повлияет. Об этом в интервью украинскому журналисту Роману Цимбалюку сказал свидетель по делу MH17, российский авиаэксперт Вадим Лукашевич. Интервью Цимбалюк разместил на своем YouTube-канале.

"История судом не закончится. История закончится тогда, когда мы признаем, что это был наш "Бук". Когда мы признаем эту вину, когда мы изменимся. Мы – в широком понимании, Россия. Может, даже не нынешнее поколение", – заявил Лукашевич.

С 2014 года, когда произошла катастрофа, Россия понесла огромные репутационные потери, в перспективе – потери финансовые, считает эксперт.

"Время легкого выхода из ситуации упущено. Это были еще 2014–2015 годы. Мы могли сказать "да, это был наш "Бук", могли придумать массу историй, как он туда попал. Люди из Курска поехали за грибами, в самоволку... Объяснения могли быть глупыми, но они бы были. А сейчас мы глупостью прикрываем ложь", – сказал он.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из российского комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я бригада вооруженных сил РФ. Следователи восстановили маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), заместитель главы разведки "ДНР", гражданин РФ Олег Пулатов, а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот).

Во время судебного процесса нидерландские прокуроры заявили, что Россия хочет помешать расследованию по делу MH17 и что "она не против задействовать российские спецслужбы с этой целью".