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Арестом Порошенко хотят поднять рейтинг действующей власти – Луценко

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко считает, что для действующей власти экс-президент Петр Порошенко – "самая желанная кандидатура" для объявления подозрений.

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Луценко (на фото): Как только Порошенко предъявят подозрения, оппозиция получит большой процент на парламентских выборах
Луценко (на фото): Как только Порошенко предъявят подозрения, оппозиция получит большой процент на парламентских выборах
Фото: ЕРА

Действующая в Украине власть пытается поднять свой рейтинг с помощью уголовного преследования пятого президента, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

Такое мнение бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выразил "Обозревателю" в интервью, которое было опубликовано 13 марта.

"Из тех двух подозрений (в отношении Порошенко. – "ГОРДОН"), которые опубликовала "Украинская правда", давайте скажем простым языком: действующий президент пытался захватить власть – вы серьезно? Прекрасно понимаю, что Петр Порошенко самая желаемая кандидатура для действующей власти. К сожалению, Офис президента научился читать лишь социологию. И когда там видят падение рейтинга действующего президента, хотя не понимаю, зачем вообще смотреть рейтинги, если он на один срок. Они считают, что арест без права залога до 1 июня поднимет их позиции к осени. Как вариант с поднятием пенсий и зарплат", – сказал он.

Луценко отметил, что "тогда запланированы местные выборы и, возможно, парламентские, уже на 300 депутатов".

"Как только Порошенко предъявят такие подозрения, мы получим объединенную оппозицию, которая получит большой процент на парламентских выборах", – считает бывший генпрокурор.

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах. В июле 2019 года его избрали народным депутатом.

По информации Государственного бюро расследований (ГБР), по состоянию на конец ноября 2019 года экс-президент фигурировал в 13 уголовных производствах.

28 февраля 2020 года "Украинская правда" со ссылкой на собственный источник сообщила, что ГБР подготовило Порошенко подозрения, но в Офисе генпрокурора их не утвердили из-за низкого качества. В марте эту информацию подтвердил и. о. генпрокурора Виктор Чумак.

Теги: Юрий Луценко, Петр Порошенко, выборы, оппозиция, местные выборы, подозрение
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