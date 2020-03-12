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Кличко рассказал, кого бы он выбрал между Порошенко и Зеленским

По словам мэра Киева Виталия Кличко, он уже более полугода не общался с пятым президентом Украины Петром Порошенко. Говоря о нынешнем главе государства Владимире Зеленском, городской голова отметил, что искренне старается помочь ему, потому что тем самым помогает стране.

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Виталий Кличко сказал, что с братом можно пойти в разведку с уверенностью, что вернешься
Виталий Кличко сказал, что с братом можно пойти в разведку с уверенностью, что вернешься
Фото: ЕРА (архив)

Мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью авторскому проекту шеф-редактора издания "Обозреватель" Ореста Сохара, что, выбирая между президентами Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, он склоняется к кандидатуре своего брата Владимира.

"Если выбирать между Порошенко или Зеленским, возьму своего брата. Он надежный, в разведку можно пойти с уверенностью, что вернешься", – сказал мэр.

Переходя на серьезный тон, Кличко сообщил, что более полугода не виделся с Порошенко, но подчеркнул, что не считает свой альянс с ним ошибкой.

"В тот момент, я убежден, нужно объединяться. Удивительно выглядело, когда люди, которые стояли по одну сторону баррикад, придя к власти, начинают бороться за кресла, за должности. Мне кресла и должности не нужны. Люди спрашивают: а как президентом стать? А я говорю: а сколько президентов в мире? Более 200. А сколько чемпионов в тяжелом весе?" – заявил городской голова.

По его словам, он хочет, чтобы шестой президент Украины Владимир Зеленский добился успеха.

"Я искренне делаю все, чтобы помочь ему, потому что тем самым помогаю стране", – сказал Кличко.

Говоря о возможности войти в команду Зеленского перед местными выборами, мэр сказал, что не меняет политических предпочтений.

"То есть я всегда был красного цвета, как представитель партии УДАР, а сейчас красный поменять на зеленый? Хороший микс такой получается. Я никогда не менял цветов в этом направлении. И таких предложений не получал. Если получу, смогу подумать", – ответил он на соответствующий вопрос Сохара.

В апреле 2015 года украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ заявил, что был инициатором переговоров с Порошенко и Кличко, который прошли в мае 2014 года. По словам бизнесмена, его целью было не допустить президентства Юлии Тимошенко. "Главное, что мы получили то, что хотели: Порошенко – президент, Кличко стал мэром", – сказал тогда Фирташ.

Кличко утверждал, что не обещал Фирташу никаких преференций.

Теги: Владимир Кличко, Виталий Кличко, Петр Порошенко, УДАР, Владимир Зеленский
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