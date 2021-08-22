Во время эвакуационного рейса из Афганистана в военном самолете США родился ребенок

Схватки начались во время полета. Из-за давления воздуха пилотам пришлось снижать высоту, что помогло стабилизировать состояние матери и спасти ее жизнь.
During a flight from an Intermediate Staging Base in the Middle East, the mother went into labor and began having complications. The aircraft commander decided to descend in altitude to increase air pressure in the aircraft, which helped stabilize and save the mother’s life.— Air Mobility Command (@AirMobilityCmd) August 21, 2021
Самолет приземлился на американской авиабазе Рамштайн в Германии. Мать и новорожденную доставили в ближайшее медицинское учреждение, сообщается, что они обе в хорошем состоянии.
Medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and family off a U.S. Air Force C-17, call sign Reach 828, moments after she delivered a child aboard the aircraft upon landing at Ramstein Air Base, Germany, Aug. 21. (cont..) pic.twitter.com/wqR9dFlW1o— Air Mobility Command (@AirMobilityCmd) August 21, 2021
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.
17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".
На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.
Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.
За последнюю неделю в кабульском аэропорту и рядом с ним погибло по меньшей мере 20 человек, сообщили в НАТО. Корреспондент телеканала Sky News 21 августа сообщал, что люди, в частности, гибли в давке, пытаясь попасть в аэропорт.