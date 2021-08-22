Во время эвакуационного рейса из Афганистана в военном самолете США родился ребенок

Девочка родилась в полете, после приземления мать и ребенка доставили в ближайшую больницу Фото: Air Mobility Command / Twitter

Схватки начались во время полета. Из-за давления воздуха пилотам пришлось снижать высоту, что помогло стабилизировать состояние матери и спасти ее жизнь.

During a flight from an Intermediate Staging Base in the Middle East, the mother went into labor and began having complications. The aircraft commander decided to descend in altitude to increase air pressure in the aircraft, which helped stabilize and save the mother’s life. — Air Mobility Command (@AirMobilityCmd) August 21, 2021

Самолет приземлился на американской авиабазе Рамштайн в Германии. Мать и новорожденную доставили в ближайшее медицинское учреждение, сообщается, что они обе в хорошем состоянии.