Бульвар Шоубиз
 
22 августа, 2021
 
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Карла Бруни поддержала девочек Афганистана

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Бруни опубликовала фотографию афганских девочек
Бруни опубликовала фотографию афганских девочек
Фото: ЕРА

Жена экс-президента Франции Николя Саркози, французская модель и певица Карла Бруни 19 августа в Instagram опубликовала фото афганских женщин.

На фото видно лицо одной девочки, стоящей в толпе женщин, остальные лица закрыты под паранджой.

Бруни добавила к посту два хештега: #afganistan и #afghangirl.

"Мир позволил всему этому случиться, это наша вина", – написала francoise_cambarrot.

"Какая беда для всех женщин и девушек", – отметила ucatarinetta.

Постом Бруни поделилась британская супермодель Наоми Кэмпбелл на своей странице в Instagram.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу. Его точное местонахождение неизвестно.

17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

Известная режиссер из Афганистана Сахра Карими, которую эвакуировали в Украину, рассказала, что не верит "Талибану".

алибы не понимают искусство, не знают, что это такое. Они такие ограниченные. Они объявляют через соцсети: "Мы займем такой-то регион, приводите девушек старше 15 лет, мы возьмем их в жены". Это неприемлемо, это абсолютно неприемлемо", – сказала Карими.

Теги: Афганистан, Талибан, Кабул, Карла Бруни
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