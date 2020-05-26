Бруни, сидя на полу, спела под гитару Porque te vas

Модель и певица Карла Бруни, бывшая первая леди Франции, спела хит 70-х годов Porque te vas, аккомпанируя себе на гитаре.

Бруни в прошлом – одна из самых высокооплачиваемых фотомоделей Фото: ЕРА

Итало-французская модель и певица Карла Бруни, экс-первая леди Франции, спела под гитару Porque Te Vas – песню, которую впервые исполнила в 1974 году испанская певица Жанетт. Видеозапись своего выступления Бруни разместила в Instagram.

На видео экс-первая леди Франции запечатлена сидящей на полу в углу комнаты с гитарой в руках.

Американская модель Наоми Кэмпбелл оценила песню в исполнении Бруни, оставив под публикацией комментарий в виде сердца.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Porque te vas #jeanette #porquetevas #criacuervos @raphaele_diais_ Публикация от Carla Bruni (@carlabruniofficial) 25 Май 2020 в 1:15 PDT

Карла Бруни родилась в 1967 году в Италии. Когда ей исполнилось пять лет, семья переехала во Францию. В 19-летнем возрасте Бруни начала карьеру фотомодели, став одной из высокооплачиваемых моделей мира. В 2004 году Бруни победила на музыкальном конкурсе Виктуар де ля мюзик.

В 2007 году Бруни познакомилась с президентом Франции Николя Саркози. Зимой 2008 года пара зарегистрировала брак. Бруни стала третьей женой Саркози. Супруги воспитывают дочь Джулию (2011).

Porque te vas – песня написанная испанским композитором Хосе Пералесом в 1974 году. Впервые ее исполнила испанская певица Жанетт.