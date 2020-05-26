Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
26 мая, 2020
 
Новости

Бруни, сидя на полу, спела под гитару Porque te vas

Модель и певица Карла Бруни, бывшая первая леди Франции, спела хит 70-х годов Porque te vas, аккомпанируя себе на гитаре.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бруни в прошлом одна из самых высокооплачиваемых фотомоделей
Бруни в прошлом – одна из самых высокооплачиваемых фотомоделей
Фото: ЕРА

Итало-французская модель и певица Карла Бруни, экс-первая леди Франции, спела под гитару Porque Te Vas – песню, которую впервые исполнила в 1974 году испанская певица Жанетт. Видеозапись своего выступления Бруни разместила в Instagram. 

На видео экс-первая леди Франции запечатлена сидящей на полу в углу комнаты с гитарой в руках. 

Американская модель Наоми Кэмпбелл оценила песню в исполнении Бруни, оставив под публикацией комментарий в виде сердца. 

Карла Бруни родилась в 1967 году в Италии. Когда ей исполнилось пять лет, семья переехала во Францию. В 19-летнем возрасте Бруни начала карьеру фотомодели, став одной из высокооплачиваемых моделей мира. В 2004 году Бруни победила на музыкальном конкурсе Виктуар де ля мюзик.

В 2007 году Бруни познакомилась с президентом Франции Николя Саркози. Зимой 2008 года пара зарегистрировала брак. Бруни стала третьей женой Саркози. Супруги воспитывают дочь Джулию (2011). 

Porque te vas – песня написанная испанским композитором Хосе Пералесом в 1974 году. Впервые ее исполнила испанская певица Жанетт.

Теги: Франция, Николя Саркози, Наоми Кэмпбелл, актриса, Карла Бруни
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Белковский: Путин наделен чертами барсука: у него очень глубокая нора, из которой всегда должно быть два выхода
  Белковский: Путин наделен чертами барсука: у него очень глубокая нора, из которой всегда должно быть два выхода
Алеся БАЦМАН
  Илларионов: Гордон жестко возвращает нас на грешную землю, заставляя задуматься, что нужно сделать для защиты от захвата власти бандитами в погонах и без
  Илларионов: Гордон жестко возвращает нас на грешную землю, заставляя задуматься, что нужно сделать для защиты от захвата власти бандитами в погонах и без
Андрей ИЛЛАРИОНОВ
Иноземцев: Давайте рассмотрим чудовищное, на первый взгляд, предложение – превращение Украины в офшор
Иноземцев: Давайте рассмотрим чудовищное, на первый взгляд, предложение – превращение Украины в офшор
Владислав ИНОЗЕМЦЕВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS