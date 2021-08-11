Бульвар Шоубиз
 
11 августа, 2021
 
Новости

Бруни показала их с Саркози девятилетнюю дочь

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бруни вышла замуж за Саркози в 2008 году
Бруни вышла замуж за Саркози в 2008 году
Фото: ЕРА

Жена экс-президента Франции Николя Саркози, французская модель и певица Карла Бруни 11 августа в Instagram разместила серию снимков, на которых запечатлена с их девятилетней дочерью Джулией.

На одном из опубликованных фото дочь Бруни позирует в объятиях матери спиной к объективу, а на другом запечатлена так, чтобы в кадре были видны только ее макушка и плечи. Модель очень редко делится с подписчиками фотографиями дочери.

"Любовь – это все", – подписала снимки с дочерью Бруни. 

"Нам так не хватало этой светловолосой копны", – отреагировали фолловеры.

"Дочь такая же красивая, как и ее мать", – написали пользователи сети.

"Как это мило", – оценили снимки подписчики.

Контекст:

Бруни познакомилась с президентом Франции Саркози в 2007 году. Зимой 2008 года пара зарегистрировала брак. Бруни стала третьей женой Саркози. Супруги воспитывают дочь Джулию (2011). Она – второй ребенок для Бруни и четвертый для Саркози.

1 марта 2021 года суд в Париже вынес обвинительный приговор в отношении Саркози, занимавшего пост президента Франции в период с 2007-го по 2012 год. Его признали виновным в коррупции и торговле влиянием. Он приговорен к трем годам лишения свободы, два из которых – условно. Саркози не признал вину.

Защита Саркози заявила, что намерена подать апелляцию на решение суда. 

Теги: Николя Саркози, дети, семья, Карла Бруни
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Никитин: Я до последнего момента думал, что Верка Сердючка – женщина
  Никитин: Я до последнего момента думал, что Верка Сердючка – женщина
Дмитрий ГОРДОН
  Быков: "Русский мир" – это мир одиночества и вечной неудовлетворенности
  Быков: "Русский мир" – это мир одиночества и вечной неудовлетворенности
Дмитрий ГОРДОН
  Гордон ответил Лукашенко: Слышите, часики тикают?
  Гордон ответил Лукашенко: Слышите, часики тикают?
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Пять маринадов для шашлыка, которые сделают вкуснее любое мясо
  Пять маринадов для шашлыка, которые сделают вкуснее любое мясо
Жан Беленюк пожаловался на отсутствие личной жизни, но рассказал, какой должна быть его избранница
Жан Беленюк пожаловался на отсутствие личной жизни, но рассказал, какой должна быть его избранница
"На каждый товар свой купец". Хименес-Браво сфотографировался в обнимку с женскими ногами и рассказал о личной жизни
"На каждый товар свой купец". Хименес-Браво сфотографировался в обнимку с женскими ногами и рассказал о личной жизни
Бруни показала их с Саркози девятилетнюю дочь
Бруни показала их с Саркози девятилетнюю дочь
  Никитин рассказал, спал ли он с участницами своих групп
  Никитин рассказал, спал ли он с участницами своих групп
Дмитрий ГОРДОН
"И кольцо хорошее, и платье впору". Собчак назвала стоимость платья Кабаевой, в котором она появилась на публике после долгой паузы
"И кольцо хорошее, и платье впору". Собчак назвала стоимость платья Кабаевой, в котором она появилась на публике после долгой паузы
"Папина дочка, мама мимо проходила", "Гарика копия". Кристина Асмус показала дочь от Гарика Харламова
"Папина дочка, мама мимо проходила", "Гарика копия". Кристина Асмус показала дочь от Гарика Харламова
"Красивая малышка". Шиффер выложила в сеть фото в купальнике, которое будет представлено в немецком музее
"Красивая малышка". Шиффер выложила в сеть фото в купальнике, которое будет представлено в немецком музее
Берри назвала дату премьеры своего фильма "В синяках" на Netflix
Берри назвала дату премьеры своего фильма "В синяках" на Netflix
"Почему Обама с золотой медалью?" Жан Беленюк показал "олимпийский торт" со своей шоколадной копией
"Почему Обама с золотой медалью?" Жан Беленюк показал "олимпийский торт" со своей шоколадной копией
Звезды сериала "Друзья" Энистон и Швиммер закрутили роман – СМИ
Звезды сериала "Друзья" Энистон и Швиммер закрутили роман – СМИ
"Мужу нравится душа, а друзьям – титьки", "Секси-красотка". 50-летняя Орбакайте восхитила новым образом в платье с декольте
"Мужу нравится душа, а друзьям – титьки", "Секси-красотка". 50-летняя Орбакайте восхитила новым образом в платье с декольте
"В университете было два популярных человека – Миша Поплавский и я". Wellboy рассказал о звездной болезни
"В университете было два популярных человека – Миша Поплавский и я". Wellboy рассказал о звездной болезни
Панин: Самое главное, что хотел сказать – Соловьев лжец и подлец. Он просто наваливает говна на вентилятор
Панин: Самое главное, что хотел сказать – Соловьев лжец и подлец. Он просто наваливает говна на вентилятор
11 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
11 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
Певица Власова стала девятой участницей "Танцев со звездами"
Певица Власова стала девятой участницей "Танцев со звездами"
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS