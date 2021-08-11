Бруни показала их с Саркози девятилетнюю дочь

Бруни вышла замуж за Саркози в 2008 году Фото: ЕРА

На одном из опубликованных фото дочь Бруни позирует в объятиях матери спиной к объективу, а на другом запечатлена так, чтобы в кадре были видны только ее макушка и плечи. Модель очень редко делится с подписчиками фотографиями дочери.

"Любовь – это все", – подписала снимки с дочерью Бруни.

"Нам так не хватало этой светловолосой копны", – отреагировали фолловеры.

"Дочь такая же красивая, как и ее мать", – написали пользователи сети.

"Как это мило", – оценили снимки подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Carla Bruni (@carlabruniofficial)