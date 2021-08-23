Лидеры G7 проведут срочное заседание по ситуации в Афганистане 24 августа – Джонсон

"Во вторник я соберу лидеров стран "Большой семерки" для проведения срочных переговоров по ситуации в Афганистане. Жизненно важно, чтобы международное сообщество работало сообща для обеспечения безопасной эвакуации, предотвращения гуманитарного кризиса и оказания поддержки афганскому народу для закрепления достижений последних 20 лет", – написал он.
I will convene G7 leaders on Tuesday for urgent talks on the situation in Afghanistan. It is vital that the international community works together to ensure safe evacuations, prevent a humanitarian crisis and support the Afghan people to secure the gains of the last 20 years.— Boris Johnson (@BorisJohnson) August 22, 2021
Джонсон сообщал, что встреча, касающаяся ситуации в Афганистане, будет виртуальной.
Членами G7 являются Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США, а также Европейский союз. Председательствует в "Большой семерке" сейчас Великобритания.
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.
17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".
На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.
Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.
После захвата страны талибами из Афганистана, по оценкам НАТО, эвакуировались 18 тыс. человек. Украина совершила два эвакуационных рейса, забрала из Кабула более 160 человек, 36 из них – украинцы, сообщал президент Владимир Зеленский.