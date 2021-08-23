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Лидеры G7 проведут срочное заседание по ситуации в Афганистане 24 августа – Джонсон

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Джонсон созвал срочное заседание лидеров G7 из-за ситуации в Афганистане
Джонсон созвал срочное заседание лидеров G7 из-за ситуации в Афганистане
Фото: ЕРА

Лидеры стран "Большой семерки" (G7) обсудят ситуацию в Афганистане 24 августа. Об этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил в Twitter 22 августа.

"Во вторник я соберу лидеров стран "Большой семерки" для проведения срочных переговоров по ситуации в Афганистане. Жизненно важно, чтобы международное сообщество работало сообща для обеспечения безопасной эвакуации, предотвращения гуманитарного кризиса и оказания поддержки афганскому народу для закрепления достижений последних 20 лет", – написал он. 

Джонсон сообщал, что встреча, касающаяся ситуации в Афганистане, будет виртуальной.

Членами G7 являются Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США, а также Европейский союз. Председательствует в "Большой семерке" сейчас Великобритания. 

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (в том числе США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

После захвата страны талибами из Афганистана, по оценкам НАТО, эвакуировались 18 тыс. человек. Украина совершила два эвакуационных рейса, забрала из Кабула более 160 человек, 36 из них – украинцы, сообщал президент Владимир Зеленский. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Великобритания, Афганистан, Большая семерка, эвакуация, Талибан, Борис Джонсон, талибы, встреча, наступление талибов в Афганистане 2021
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