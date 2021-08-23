Лидеры G7 проведут срочное заседание по ситуации в Афганистане 24 августа – Джонсон

"Во вторник я соберу лидеров стран "Большой семерки" для проведения срочных переговоров по ситуации в Афганистане. Жизненно важно, чтобы международное сообщество работало сообща для обеспечения безопасной эвакуации, предотвращения гуманитарного кризиса и оказания поддержки афганскому народу для закрепления достижений последних 20 лет", – написал он.

I will convene G7 leaders on Tuesday for urgent talks on the situation in Afghanistan. It is vital that the international community works together to ensure safe evacuations, prevent a humanitarian crisis and support the Afghan people to secure the gains of the last 20 years. — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 22, 2021

Джонсон сообщал, что встреча, касающаяся ситуации в Афганистане, будет виртуальной.

Членами G7 являются Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США, а также Европейский союз. Председательствует в "Большой семерке" сейчас Великобритания.