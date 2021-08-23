Кыргызстан ограничил въезд для граждан Афганистана

Ограничения связаны с ситуацией в исламской стране, отметили в МИД Кыргызстана Фото: mfa.gov.kg

Меры приняты "с учетом нестабильной военно-политической ситуации" в Афганистане и для того, чтобы на территорию Кыргызстана не проникли "нежелательные лица" и большое количество беженцев.

В МИД отметили, что дипломатических и служебных виз ограничения не касаются, а вопрос оформления документов для студентов из Афганистана находится в Кыргызстане "на стадии согласования".