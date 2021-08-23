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Из Кабула вылетел еще один украинский самолет, на его борту 100 украинцев – МИД

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Из Кабула вылетел третий эвакуационный рейс, организованный Украиной (на фото самолет, который приземлился в Борисполе накануне)
Из Кабула вылетел третий эвакуационный рейс, организованный Украиной (на фото  – самолет, который приземлился в Борисполе накануне)
Фото: ЕРА

23 августа из аэропорта Кабула вылетел еще один эвакуационный рейс, организованный Украиной, рассказал в ходе учредительного саммита Крымской платформы министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН"

"Пока мы обсуждаем вопрос Крыма, еще один украинский самолет вылетел из Кабула. На его борту 100 украинских граждан. Мы – вместе с теми афганцами, которые сталкиваются с угрозой", – сказал он. 

Перед этим Украина совершила два эвакуационных рейса, всего эвакуировала из Кабула более 160 человек, 36 из них – украинцы, сообщал президент Владимир Зеленский. Второй самолет (военный борт) сел в Борисполе 22 августа. Тогда глава Офиса президента Андрей Ермак говорил, что в Афганистане осталось более 100 украинцев

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (в том числе США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

К 20 августа, по оценкам НАТО, из Афганистана после захвата страны талибами эвакуировались 18 тыс. человек. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Афганистан, эвакуация, Кабул, наступление талибов в Афганистане 2021
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