Из Кабула вылетел еще один украинский самолет, на его борту 100 украинцев – МИД

Из Кабула вылетел третий эвакуационный рейс, организованный Украиной (на фото – самолет, который приземлился в Борисполе накануне) Фото: ЕРА

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Пока мы обсуждаем вопрос Крыма, еще один украинский самолет вылетел из Кабула. На его борту 100 украинских граждан. Мы – вместе с теми афганцами, которые сталкиваются с угрозой", – сказал он.

Перед этим Украина совершила два эвакуационных рейса, всего эвакуировала из Кабула более 160 человек, 36 из них – украинцы, сообщал президент Владимир Зеленский. Второй самолет (военный борт) сел в Борисполе 22 августа. Тогда глава Офиса президента Андрей Ермак говорил, что в Афганистане осталось более 100 украинцев.