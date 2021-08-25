Байден предупредил G7 об угрозах для американских военных со стороны ИГИЛ в Афганистане

"Талибан" заявлял, что не будет атаковать военнослужащих США Фото: ЕРА

"Завершение миссии к 31 августа зависит от продолжения координации с "Талибаном", включая постоянный доступ для эвакуируемых в аэропорт. Президент попросил Пентагон и Госдепартамент разработать планы действий на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы скорректировать сроки, если в этом возникнет необходимость", – заявили в Белом доме.

Байден также дал понять, что с каждым днем операций на местах возрастает риск для американских войск столкнуться с угрозами от террористической группировки ISIS-K ("Вилаят Хорасан", отделение "Исламского государства", действующее в Афганистане и в Пакистане).

Талибы заявили, что США должны вывести войска из Афганистана до согласованной даты – 31 августа. Они пригрозили "последствиями", если американские военнослужащие останутся дольше этого срока. В Белом доме 24 августа сообщили, что Байден сказал лидерам G7 о завершении миссии США в Кабуле "по мере достижения поставленных целей".