В ООН заявили о свидетельствах казни гражданских и бывших афганских военных боевиками "Талибана"

"Мы получили достоверные сообщения о серьезных нарушениях международного гуманитарного права и прав человека во многих районах, находящихся под контролем талибов. Это казни мирных жителей и бывших афганских военнослужащих национальных сил безопасности, ограничения прав женщин, включая их право на свободное передвижение и право девочек посещать школы, вербовка детей-солдат и подавление мирных протестов и выражения несогласия", – заявила Бачелет.

В отчете миссии ООН по содействию Афганистану о защите гражданского населения за период с 1 января по 30 июня 2021 года говорится об увеличении числа жертв среди гражданского населения почти на 50% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

"Несомненно, эти потери еще больше увеличились в июле и августе", – отметила верховный комиссар.

По ее словам, многие люди опасаются репрессий со стороны талибов против тех, кто работает с правительством или международным сообществом. Опасение вызывает положение женщин, журналистов и нового поколения лидеров гражданского общества.

"Этнические и религиозные меньшинства в Афганистане подвергаются риску насилия и репрессий, учитывая предыдущие случаи серьезных нарушений при правлении "Талибана" и сообщения об убийствах и целенаправленных нападениях в последние месяцы", – заключила Бачелет.

Критически о ситуации в Афганистане на сессии высказался представитель Китая, пишет Reuters. Представитель страны в ООН Чэнь Сю заявил, что армия США и вооруженные силы других партнеров по коалиции должны быть привлечены к ответственности за предполагаемые нарушения прав их вооруженными силами в Афганистане.