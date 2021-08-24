Генсек НАТО примет участие в виртуальном саммите лидеров G7 по Афганистану

"Во вторник, 24 августа 2021 года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие в совещании руководителей стран G7, организованном в виртуальном формате Великобританией, которая председательствует в G7", – говорится сообщении.

Виртуальный саммит G7 для проведения срочных переговоров по ситуации в Афганистане собрал премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон. Он отмечал в Twitter 22 августа, что "жизненно важно, чтобы международное сообщество работало сообща для обеспечения безопасной эвакуации, предотвращения гуманитарного кризиса и оказания поддержки афганскому народу для закрепления достижений последних 20 лет".

Членами G7 являются Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США, а также Европейский союз.