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Генсек НАТО примет участие в виртуальном саммите лидеров G7 по Афганистану

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Столтенберг примет участие в совещании руководителей стран G7
Столтенберг примет участие в совещании руководителей стран G7
Фото: nato.int

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие в виртуальном саммите лидеров стран "Большой семерки" (G7) 24 августа. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном во вторник на сайте Североатлантического альянса.

"Во вторник, 24 августа 2021 года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие в совещании руководителей стран G7, организованном в виртуальном формате Великобританией, которая председательствует в G7", – говорится сообщении.

Виртуальный саммит G7 для проведения срочных переговоров по ситуации в Афганистане собрал премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон. Он отмечал в Twitter 22 августа, что "жизненно важно, чтобы международное сообщество работало сообща для обеспечения безопасной эвакуации, предотвращения гуманитарного кризиса и оказания поддержки афганскому народу для закрепления достижений последних 20 лет".

Членами G7 являются Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США, а также Европейский союз.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

Ранее, 13 августа, "Талибан" обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщала, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации. В Пентагоне заявляли, что планируют создать возможности, чтобы вывозить из Афганистана до 5 тыс. человек в день. После захвата страны талибами из Афганистана, по оценкам НАТО, эвакуировались 18 тыс. человек.

Теги: НАТО, Великобритания, Афганистан, Йенс Столтенберг, переговоры, Большая семерка, эвакуация, кризис, Талибан, талибы, безопасность, наступление талибов в Афганистане 2021
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