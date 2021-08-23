Байден и Джонсон обсудили эвакуацию граждан из Афганистана и саммит G7

"Президент Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня разговаривали об Афганистане. Они обсудили продолжающиеся усилия нашего дипломатического и военного персонала по эвакуации своих граждан, местных сотрудников и других уязвимых афганцев", – говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также обсудили "завтрашние планы на виртуальную встречу лидеров G7, подчеркнув важность тесной координации с союзниками и партнерами в разрешении текущей ситуации и формирования общего подхода к политике по вопросам Афганистана".

Виртуальный саммит G7 для проведения срочных переговоров по ситуации в Афганистане собрал Джонсон. Он отмечал в Twitter 22 августа, что "жизненно важно, чтобы международное сообщество работало сообща для обеспечения безопасной эвакуации, предотвращения гуманитарного кризиса и оказания поддержки афганскому народу для закрепления достижений последних 20 лет".

Членами G7 являются Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США, а также Европейский союз. Председательствует в "Большой семерке" сейчас Великобритания.