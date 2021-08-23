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Байден и Джонсон обсудили эвакуацию граждан из Афганистана и саммит G7

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Байден (слева) и Джонсон (справа) разговаривали об Афганистане
Байден (слева) и Джонсон (справа) разговаривали об Афганистане
Фото: EPA

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 23 августа обсудили вопрос эвакуации граждан из Афганистана, а также предстоящий виртуальный саммит лидеров стран "Большой семерки" (G7). Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома.

"Президент Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня разговаривали об Афганистане. Они обсудили продолжающиеся усилия нашего дипломатического и военного персонала по эвакуации своих граждан, местных сотрудников и других уязвимых афганцев", – говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также обсудили "завтрашние планы на виртуальную встречу лидеров G7, подчеркнув важность тесной координации с союзниками и партнерами в разрешении текущей ситуации и формирования общего подхода к политике по вопросам Афганистана".

Виртуальный саммит G7 для проведения срочных переговоров по ситуации в Афганистане собрал Джонсон. Он отмечал в Twitter 22 августа, что "жизненно важно, чтобы международное сообщество работало сообща для обеспечения безопасной эвакуации, предотвращения гуманитарного кризиса и оказания поддержки афганскому народу для закрепления достижений последних 20 лет".

Членами G7 являются Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США, а также Европейский союз. Председательствует в "Большой семерке" сейчас Великобритания.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

Ранее, 13 августа, "Талибан" обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. По данным СМИ, взлетной полосой пользуются только военные самолеты.

Несколько стран (США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации. В Пентагоне заявляли, что планируют создать возможности, чтобы вывозить из Афганистана до 5 тыс. человек в день. После захвата страны талибами из Афганистана, по оценкам НАТО, эвакуировались 18 тыс. человек.

15 августа глава Центрального командования США Фрэнк Маккензи провел очные переговоры с лидерами "Талибана" в Дохе (Катар), сообщало AP. Как подчеркнул инсайдер агентства, Маккензи предупредил членов движения, что США готовы применить силу для обеспечения безопасной эвакуации сотрудников диппредставительства страны в Афганистане.

"Талибан" заявлял, что не будет атаковать военнослужащих США, но они обязаны покинуть Афганистан до 11 сентября. В Пентагоне пообещали поддерживать безопасность в аэропорту Кабула до 31 августа.

В понедельник "Талибан" пригрозил последствиями, если военнослужащие США не покинут Афганистан до 31 августа. В Пентагоне заявили, что ознакомлены с публичным заявлением группировки.

Теги: США, Великобритания, Афганистан, Джо Байден, аэропорт, военные, переговоры, Большая семерка, эвакуация, Талибан, Борис Джонсон, талибы, Кабул, президент, безопасность, премьер-министр, наступление талибов в Афганистане 2021
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