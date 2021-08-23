"Талибан" пригрозил последствиями, если военнослужащие США не покинут Афганистан до 31 августа

Люди пытаются бежать из Афганистана, чтобы жить в богатых странах Запада, отметил представитель "Талибана" Шахин Фото: EPA

"Это красная линия. Президент [США Джо] Байден объявил, что до 31 августа они выведут всех военных. Так что, если они продлят ее, это означает, что они расширяют оккупацию, хотя в этом нет необходимости. Если США или Великобритания собирались просить дополнительное время для продолжения эвакуации – наш ответ "нет". Или будут последствия. Это создаст недоверие между нами. Если они собираются продолжать оккупацию – последует реакция", – сказал Шахин.

По его мнению, люди пытаются бежать из Афганистана чтобы жить в богатых странах Запада, а не потому, что боятся за свою жизнь.

В то же время, Шахин назвал "фейком" информацию о розысках "Талибаном" людей, которые работали в предыдущем правительстве, как и о закрытии школ для девушек в некоторых провинциях.

A Taliban spokesperson tells Sky's @sallylockwood that there would be 'consequences' if the US chose to stay in the country after the 31 August deadline.



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В Пентагоне намерены завершить эвакуацию из аэропорта Кабула в ранее озвученный срок – 31 августа. Об этом на брифинге в понедельник заявил пресс-секретарь ведомства Джон Кирби. Видео брифинга опубликовал в Twitter Sky News.

"Цель – вывезти как можно больше людей как можно быстрее", – сказал Кирби.

В то же время он добавил, что в США ознакомлены с публичным заявлением представителя "Талибана" об "их взглядах на 31 августа".

"Я думаю, что мы все понимаем эту точку зрения", – отметил Кирби.