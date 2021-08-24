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Директор ЦРУ тайно встречался в Кабуле с лидером "Талибана" – СМИ

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Бернса отправили на встречу на фоне усилий по эвакуации из аэропорта Кабула
Бернса отправили на встречу на фоне усилий по эвакуации из аэропорта Кабула
Фото: ЕРА

Директор ЦРУ Уильям Бернс 23 августа провел тайную встречу в Кабуле с политическим руководителем талибов, муллой Абдулом Гани Барадаром. Об этом написала газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Президент США Джо Байден решил отправить Бернса на встречу на фоне усилий по эвакуации из кабульского аэропорта. Байден назвал процесс эвакуации "одной из крупнейших и самых сложных воздушных перевозок в истории", говорится в статье.

В ЦРУ отказались комментировать тайную встречу Бернса, но собеседники газеты предполагают, что разговор был о крайнем сроке, до которого американские военные должны завершить воздушную перевозку граждан США и афганских союзников. Спикер талибов Забихулла Муджахид говорил, что это необходимо сделать к 31 августа.

Встреча с Барадаром – это прямой обмен мнениями на высшем уровне с тех пор, как боевики взяли под контроль Кабул, сказал один из американских чиновников телеканалу CNN.

Представитель "Талибана" заявил Reuters, что не знает о встрече Барадара с главой ЦРУ.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

Ранее, 13 августа, "Талибан" обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. По данным СМИ, взлетной полосой пользуются только военные самолеты.

Несколько стран (США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации. В Пентагоне заявляли, что планируют создать возможности, чтобы вывозить из Афганистана до 5 тыс. человек в день. После захвата страны талибами из Афганистана, по оценкам НАТО, эвакуировались 18 тыс. человек.

15 августа глава Центрального командования США Фрэнк Маккензи провел очные переговоры с лидерами "Талибана" в Дохе (Катар), сообщало Associated PressКак подчеркнул инсайдер агентства, Маккензи предупредил членов движения, что США готовы применить силу для обеспечения безопасной эвакуации сотрудников диппредставительства страны в Афганистане.

"Талибан" заявил, что не будет атаковать военнослужащих США, но они обязаны покинуть Афганистан до 11 сентября. В Пентагоне пообещали поддерживать безопасность в аэропорту Кабула до 31 августа.

23 августа "Талибан" пригрозил последствиями, если военнослужащие США не покинут Афганистан до 31 августа. В Пентагоне сказали, что ознакомлены с публичным заявлением группировки.

Теги: Афганистан, Джо Байден, аэропорт, ЦРУ, эвакуация, Талибан, талибы, Кабул, Уильям Бернс, наступление талибов в Афганистане 2021
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