Директор ЦРУ тайно встречался в Кабуле с лидером "Талибана" – СМИ

Бернса отправили на встречу на фоне усилий по эвакуации из аэропорта Кабула Фото: ЕРА

Президент США Джо Байден решил отправить Бернса на встречу на фоне усилий по эвакуации из кабульского аэропорта. Байден назвал процесс эвакуации "одной из крупнейших и самых сложных воздушных перевозок в истории", говорится в статье.

В ЦРУ отказались комментировать тайную встречу Бернса, но собеседники газеты предполагают, что разговор был о крайнем сроке, до которого американские военные должны завершить воздушную перевозку граждан США и афганских союзников. Спикер талибов Забихулла Муджахид говорил, что это необходимо сделать к 31 августа.

Встреча с Барадаром – это прямой обмен мнениями на высшем уровне с тех пор, как боевики взяли под контроль Кабул, сказал один из американских чиновников телеканалу CNN.

Представитель "Талибана" заявил Reuters, что не знает о встрече Барадара с главой ЦРУ.