В Иране опровергли информацию о захвате самолета, эвакуировавшего украинцев из Афганистана

Самолет, который эвакуировал украинцев из Афганистана, приземлился в Иране для дозаправки, отметили в управлении гражданской авиации страны Фото: depositphotos.com

Как заявил представитель ведомства Мохаммад Хасан Зибакш, самолет, о котором идет речь, 23 августа приземлился в иранском Мешхеде для дозаправки, после чего сразу же вылетел в Киев.

Зибакш добавил, что авиалайнер благополучно приземлился в столице Украины.

Замминистра иностранных дел Евгений Енин говорил 23 августа, что украинский самолет "захватили другие люди" в прошлое воскресенье, 15 августа.

"Они были вооружены, в том числе огнестрельным оружием. Во вторник у нас фактически украли самолет – он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев", – отмечал Енин.

Во вторник информацию о захвате опроверг спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Он подчеркнул, что все самолеты, которые Украина привлекала к эвакуации своих граждан из Афганистана, благополучно вернулись.

"Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо еще нет. Информация о "захваченном самолете", которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности", – заявил он.

По словам Николенко, Енин в целом объяснял уровень трудностей, с которыми сталкивались украинские дипломаты при организации процесса эвакуации.

Украина совершила три эвакуационных рейса из Афганистана: первый – в ночь на 16 августа, второй – в ночь на 22 августа, третий – днем 23 августа. При первых двух эвакуировали более 160 человек, 36 из них – украинцы, во время последнего – еще 98, в том числе 41 украинца.