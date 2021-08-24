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В Иране опровергли информацию о захвате самолета, эвакуировавшего украинцев из Афганистана

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Самолет, который эвакуировал украинцев из Афганистана, приземлился в Иране для дозаправки, отметили в управлении гражданской авиации страны
Самолет, который эвакуировал украинцев из Афганистана, приземлился в Иране для дозаправки, отметили в управлении гражданской авиации страны
Фото: depositphotos.com

В управлении гражданской авиации Ирана опровергли сообщение о захвате самолета, на котором эвакуировали украинцев из аэропорта Кабула. Об этом 24 августа пишет агентство Mehrnews.

Как заявил представитель ведомства Мохаммад Хасан Зибакш, самолет, о котором идет речь, 23 августа приземлился в иранском Мешхеде для дозаправки, после чего сразу же вылетел в Киев.

Зибакш добавил, что авиалайнер благополучно приземлился в столице Украины.

Замминистра иностранных дел Евгений Енин говорил 23 августа, что украинский самолет "захватили другие люди" в прошлое воскресенье, 15 августа.

"Они были вооружены, в том числе огнестрельным оружием. Во вторник у нас фактически украли самолет – он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев", – отмечал Енин.

Во вторник информацию о захвате опроверг спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Он подчеркнул, что все самолеты, которые Украина привлекала к эвакуации своих граждан из Афганистана, благополучно вернулись.

"Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо еще нет. Информация о "захваченном самолете", которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности", – заявил он.

По словам Николенко, Енин в целом объяснял уровень трудностей, с которыми сталкивались украинские дипломаты при организации процесса эвакуации.

Украина совершила три эвакуационных рейса из Афганистана: первый – в ночь на 16 августа, второй – в ночь на 22 августа, третий – днем 23 августа. При первых двух эвакуировали более 160 человек, 36 из них – украинцы, во время последнего – еще 98, в том числе 41 украинца.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (в том числе США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

К 20 августа, по оценкам НАТО, из Афганистана после захвата страны талибами эвакуированы 18 тыс. человек.

Теги: СМИ, Украина, Иран, Афганистан, самолет, захват, аэропорт, эвакуация, Талибан, талибы, Кабул, украинцы, безопасность, Евгений Енин, Олег Николенко, спикер
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