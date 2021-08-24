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В МИД заявили, что в Кабуле вооруженные люди захватили украинский самолет

23 августа вечером в Украину прибыл третий самолет с пассажирами из Кабула
23 августа вечером в Украину прибыл третий самолет с пассажирами из Кабула
Фото: Eugene Enin / Facebook

В Кабуле украинский самолет, который должен был вывезти украинцев, захватили вооруженные люди. Об этом в комментарии "Громадському радіо" заявил замминистра иностранных дел Евгений Енин.

"В прошлое воскресенье наш самолет захватили другие люди. Они были вооружены, в том числе огнестрельным оружием. Во вторник у нас фактически украли самолет – он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев", – рассказал Енин.

По его словам, "следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку нашим пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта".

И только 23 августа из Кабула вылетел третий украинский самолет с 98 пассажирами на борту. Вечером он приземлился в Борисполе.

Перед этим Украина совершила два эвакуационных рейса, всего было вывезено из Кабула более 160 человек, 36 из них – украинцы, сообщал президент Владимир Зеленский.

В Афганистане остается еще порядка 50 украинцев, об этом в понедельник сообщал глава МИД Дмитрий Кулеба.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (в том числе США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

К 20 августа, по оценкам НАТО, из Афганистана после захвата страны талибами эвакуировались 18 тыс. человек.

Теги: Украина, оружие, Афганистан, МИД Украины, самолет, захват, аэропорт, эвакуация, Талибан, талибы, Кабул, украинцы, Евгений Енин
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